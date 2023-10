Mondial Rugby 2023: L’Afrique du Sud championne du Monde

Les Springboks, longtemps en supériorité numérique après le carton rouge du capitaine All Black Sam Cane à la 35e, ont inscrit tous leurs points grâce à la botte de Handré Pollard, conservant leur titre acquis en 2019 au Japon.

Après les couronnes planétaires de 1995, de 2007 et de 2019, l’Afrique du Sud devient l’équipe la plus titrée de la compétition, devant les Néo-Zélandais, sacrés en 1987, 2011 et 2015.

Les Boks n’ont d’ailleurs jamais perdu en finale de Mondial, ayant dominé -déjà- la Nouvelle-Zélande (15-12 ap) en 1995 puis l’Angleterre (15-6) en 2007 et encore (32-12) en 2019.