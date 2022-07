Mondiaux d’athlétisme. Le Marocain Soufiane El Bakkali champion du monde du 3.000 m steeple

Le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali a été sacré champion du monde du 3.000 m steeple pour la première fois lundi 18 juillet à Eugene (Oregon).

Dans une course qui a commencé à 600 mètres du but, le Marocain Soufiane El Bakkali n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Le champion olympique a résisté aux chutes dans le final, où ils étaient encore une dizaine à pouvoir s’imposer, avant de porter une attaque terrible au niveau de la rivière et filer vers la victoire (8’25 »13).