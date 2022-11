Moroccan Shoes Company : un gouffre financier pour les Jettou

Les affaires marchent-elles de guingois pour le groupe Jettou ? Le vaisseau amiral industriel du groupe Moroccan Shoes Company, qui emploie plus de 500 personnes sur son site casablancais, se trouve en effet au bord du gouffre.

Il faut dire qu’avec la baisse des ventes conjuguée à une compression des marges dans le sillage d’une hausse inflationniste sur les intrants, la société qui fabrique des chaussures en cuir pour hommes et enfants et vend pour près de 100 millions de dirhams par an essentiellement à l’export, a du mal à joindre les deux bouts.

Pour l’instant, rien ne filtre sur le plan de sauvetage concocté par les actionnaires historiques, mais légalement, ils doivent reconstituer les fonds propres d’ici fin 2023 alors qu’ils viennent d’investir dans une nouvelle unité industrielle, en partenariat avec le groupe turc FLO pour la fabrication de la marque OCTO.

En dépit de son savoir-faire ancestral, l’industrie de la chaussure au Maroc souffre d’un manque patent d’intégration avec plus de 70% d’intrants qui sont importés en moyenne, ce qui limite la valeur ajoutée captée par les industriels marocains et rétrécit leurs marges, sans compter les problèmes logistiques que cela crée, voire aussi de financement de BFR. En attendant, seules quelques unités positionnées sur des niches ou ayant de très grandes capacités tirent leur épingle du jeu.