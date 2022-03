Morocco Now : Londres, nouvelle étape du Road show de la marque du 21 au 23 mars 2022

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) organise à Londres du 21 au 23 mars 2022, en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc au Royaume-Uni, un road show de présentation et de promotion de la marque nationale de l’investissement et de l’export, « Morocco Now ».

La première journée de cet évènement d’envergure a connu l’organisation d’une conférence autour des grandes lignes et objectifs de la marque « Morocco Now », déployée afin de promouvoir le Royaume comme destination mondiale d’investissements et d’affaires. Objectif : mettre en avant les atouts et potentialités dont dispose le Royaume et promouvoir l’offre d’une industrie à la pointe de la technologie, répondant aux besoins de la demande mondiale. Ce road show a également été ponctué par un cycle de tables-rondes et une série de rencontres d’affaires et rendez-vous entre investisseurs et opérateurs britanniques et professionnels marocains. Lors de cette tournée, la délégation marocaine a également

tenu des réunions de haut niveau avec les représentants des institutions britanniques.