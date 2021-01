Morocco Sports Awards : et voici le palmarès

La première édition des Morocco Sports Awards s’est tenue le 26 janvier 2021 sous un format digital. Les lauréats de cette édition ont été dévoilés lors d’une cérémonie virtuelle qui a mis à l’honneur les acteurs de l’économie du sport qui se sont distingués en 2020 au Maroc.

Au vu du contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19 qui a touché lourdement le secteur sportif, les Morocco Sports Awards ont accordé une attention particulière aux actions innovantes, engagées et responsables contribuant à la fois au développement du sport national mais aussi à la société marocaine.

Sept lauréats ont été désignés par un jury de professionnels qui a tranché parmi les 60 dossiers présélectionnés dans le cadre de cet évènement initié par Stadia, le spécialiste du conseil et de la communication 360° par le sport, en partenariat avec Sports Management School, et dont le slogan est «Tous pour une économie du sport performante et responsable».

Lire aussi |Emballage industriel : une nouvelle usine pour DS Smith Tecnicarton à Kénitra

Le jury a choisi pour le prix de la personnalité de l’année 2020, Fouzi Lekjaa, pour avoir réussi à mener la Botola Pro jusqu’à son terme en plein Covid-19 ainsi que pour son «Plan Marshall » de développement du football féminin. Le prix de l’entreprise engagée de l’année 2020 a été décerné à La Marocaine des Jeux et Des Sports pour son programme «Nt7arko f’dar», diffusé à la télévision et sur le digital dont l’objectif a été d’encourager les marocains à maintenir une activité physique pendant le con­finement.

De son coté, Inwi a été désigné partenaire de l’année, pour avoir conclu un partenariat officiel avec la FRMF et son naming de la Botola Pro. La Start-up de l’année a été remise à GC Sports pour avoir créé GYMFLIX. Il s’agit d’un nouveau concept de salle de sport et de challenges sportifs digitalisés à travers une application. L’entreprise innovante de l’année était pour BFIT Club pour avoir innové face à la crise en initiant de nouveaux concepts lui permettant de sauver son réseau de salles de remise en forme et les emplois.

Lire aussi |Casablanca : la trémie des Almohades livrée fin mars

Le CORNER Initiative citoyenne de l’année était pour Happy Feet Trekking Club grâce à son initiative «SOMMET COVID-19 », une randonnée virtuelle payante destinée à venir en aide à 88 familles, privées durant le con­nement de leur gagne-pain, provenant du passage de randonneurs par leurs villages. Finalement le coup de cœur de l’année 2020 a été remis à I Work Out pour avoir lancé une des premières plateformes de coaching sportif au Maroc dédiée au particulier ainsi qu’au corporate.