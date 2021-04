Mostafa Terrab reconnu et honoré pours ses compétences

C’est un geste hautement symbolique. Mostafa Terrab vient d’être décoré des insignes d’Officier de la Légion d’Honneur de la France.

Mostafa Terrab est à la tête d’une entreprise nationale d’envergure internationale, née il y a plus d’un siècle, avec la découverte des phosphates dans le sous-sol du Royaume du Maroc. A cette époque, le Maroc, à l’instar de nombreux pays dans le monde, était sous domination coloniale franco-espagnole. Pendant très longtemps, l’activité du Groupe OCP était réduite principalement à l’extraction et à l’exportation de la roche de phosphate.

Mais, depuis 20 ans, après la nomination de Mostafa Terrab par le Souverain, OCP va connaître une profonde transformation, grâce à une stratégie intelligente fondée sur trois principaux axes : diversification géographique internationale des clients, investissement dans le développement des segments industriels à haute valeur ajoutée, et « recherche et développement ». La déclinaison patiente et réussie de ces trois axes est à l’origine des résultats d’aujourd’hui et de la capacité de résilience de l’OCP, démontrée en pleine crise sanitaire mondiale. A cela s’ajoute l’intégration d’objectifs fondamentaux qui ont fait du Groupe OCP, un exemple d’acteur de développement humain, durable et solidaire, sans oublier la coopération Sud-Sud, axée en priorité sur le continent africain.

Honoré aussi bien par son pays qu’au niveau international, Mostafa Terrab le mérite amplement de par les résultats atteints en dirigeant une entreprise responsable et citoyenne, dont la force et les succès s’enracinent dans l’histoire et l’équipe des « phosphatiers ».