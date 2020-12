Mr Bricolage renforce sa présence à Casablanca

Mr Bricolage poursuit son développement dans la capitale économique. L’enseigne détenue par le groupe Brico-Invest S.A vient d’ouvrir un nouveau magasin.

L’enseigne dédiée au bricolage et à l’aménagement de la maison (détenue par le groupe Brico-Invest S.A) vient d’ouvrir son cinquième magasin à Casablanca. Niché en plein cœur du quartier Socrate, ce nouveau magasin vient renforcer le maillage territorial de Mr Bricolage dans la capitale économique. « L’ouverture de Mr Bricolage Socrate s’inscrit dans la stratégie de développement des magasins de proximité de notre enseigne et de rapprochement de notre offre vers notre clientèle cible », confie Majid Benjelloun, Directeur général du groupe Brico-Invest. Ce nouveau magasin a nécessité un investissement global de 8 millions de DH et a généré 20 emplois directs et autant d’emplois indirects.

Mr Bricolage Socrate propose une gamme complète couvrant tous les besoins au quotidien dans le monde du bricolage, du jardinage, de la décoration, l’entretien et de l’aménagement de l’habitat. Il va sans dire que Brico-Invest fait partie de ces entreprises qui sont en train de braver la pandémie et la morosité économique ambiante en poursuivant leurs programmes d’investissement. « La crise sanitaire a bien évidemment un impact sur nos magasins, variant d’un magasin à l’autre et d’une ville à une autre ainsi que du fait de la réduction de l’amplitude horaire des heures d’ouverture des magasins », fait, toutefois, remarquer Majid Benjelloun.

« Le projet de l’ouverture du magasin de Socrate a cependant des retombées positives sur l’entreprise en termes de synergies commerciales et opérationnelles. Et juste pour rappel, nos magasins Mr Bricolage offrent une panoplie de produits et de solutions nécessaires pendant cette période de pandémie, par exemple les solutions d’hygiène et de désinfection, les solutions de nettoyages, pulvérisation, pompage, aspiration, nettoyages haute pression…, ainsi que les solutions de signalétiques, marquages au sol, matériels et équipements de protection contre le Covid-19 », poursuit-il.

En termes d’ambitions pour 2021, le top management assure que Mr Bricolage poursuivra son développement stratégique de couverture du territoire national. « L’élément déterminant de ce développement est bien entendu la disponibilité du foncier pour trouver des locaux bien situés et aux normes (normes de sécurité techniques et sécurité incendie) pouvant abriter une activité comme la nôtre. Notre prochaine ouverture est prévue dans la ville de Témara pour le mois de mars 2021 », conclut Majid Benjelloun.