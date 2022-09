MRE. Les transferts dépassent 58 milliards de dirhams à fin juillet 

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 58,23 milliards de dirhams (MMDH) au titre des sept premiers mois de 2022, contre 54,19 MMDH durant la même période de l’année précédente, selon l’Office des Changes.

Comparativement à leur niveau de 2018 (37,76 MMDH) et 2019 (37,46 MMDH), ces transferts ont respectivement grimpé de plus de 20,47 MMDH et 20,77 MMDH, fait savoir la même source.