MRE: l’opération Marhaba 2024 pulvérise tous les records

L’opération Marhaba 2024 bat tous les records établis la saison passée. Les ports marocains n’ont jamais reçu autant de passagers et de voitures que cet été.

En trois mois (5 juin/5 septembre), plus de 2,8 millions de passagers, dont 2 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE), et 662.000 voitures ont transité, dans les deux sens, par les ports marocains, indique lundi le ministère du Transport et de la Logistique.

Ces chiffres dénotent une augmentation de 5.5% pour les passagers‚ de 17% pour les MRE et de 9.5% pour les véhicules par rapport à la même période de l’année 2023.

Dans l’objectif de l’amélioration continue du volet maritime de l’opération Marhaba, le ministère a mobilisé cette année 29 navires, capables de réaliser 535 voyages hebdomadaires, avec une capacité hebdomadaire de transport d’environ 500.000 et 130.000 voitures, souligne-t-on dans un communiqué.

Le ministère précise qu’il a été procédé à l’inspection technique de l’ensemble de ces navires avant le démarrage de l’opération pour s’assurer de leur conformité aux normes internationales de sécurité.

Des contrôles réguliers sont régulièrement effectués pour s’assurer de la qualité des services offerts à bord des navires mobilisés dans le cadre de l’opération Marhaba 2024.

Le port, Tanger Med s’est accaparé la part du lion avec un total de 1,62 million de passagers et 427.000 voitures en transit (57% du trafic global), suivi des ports de Tanger Ville (23% du trafic global), Nador (19% du trafic global) et Al Hoceima (1% du trafic global).

Les pics du flux entrant au Royaume ont été enregistrés les 3 et 4 août, avec environ 80 mille passagers et 20 mille voitures.

Pour la phase de sortie, les dix derniers jours du mois d’août ont connu une grande affluence, avec le passage d’environ 460.000 passagers et 103.000 voitures depuis le Maroc vers l’autre rive de la Méditerranée.

L’adoption de la réservation préalable de billets, à date et heure fixes, a joué un rôle clé dans la fluidification des flux, notamment sur les lignes maritimes à forte affluence « Tanger Med – Algésiras » et « Tanger Ville – Tarifa », estime le ministère.