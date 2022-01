Musée Mohammed VI : Premier musée en Afrique à installer l’énergie solaire

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) du Maroc sera alimenté par l’énergie solaire, devenant ainsi le premier musée d’Afrique à autoproduire son électricité grâce à une installation photovoltaïque. L’initiative du MMVI de passer à l’énergie verte témoigne de l’engagement du Maroc à lutter contre le changement climatique et les problèmes connexes.

Une déclaration conjointe de la Fondation Nationale des Musées (FNM) et de l’Institut de Recherche sur l’Energie Solaire et les Nouvelles Energies (IRESEN) souligne l’anticipation du musée de devenir « le modèle parfait de l’alliance harmonieuse de l’art et de la responsabilité environnementale ».

La FNM a signé des accords avec l’IRESEN et sa plateforme de recherche internationale Green Energy Park (GEP) en octobre 2020 pour installer des panneaux solaires et créer un cadre de coopération entre les deux institutions.

La plateforme GEP a développé le modèle de transition énergétique, qui repose sur une approche mixte incluant l’intégration de sources d’énergie renouvelables, par la mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque sur le toit. La centrale génère une puissance de 130 KWP et dispose d’un système photovoltaïque intégré dans la chaussée.

Ce modèle innovant alimentera MMVI en électricité et devrait réduire de 50% la facture énergétique du bâtiment, en plus d’intégrer une solution de stockage de 20 kWh pour une meilleure gestion de la consommation aux heures de pointe.

« Il s’appuie également sur une automatisation complète de la supervision et de la gestion des paramètres environnementaux (humidité relative, température et qualité de l’air) », note le communiqué cité par l’agence de presse étatique marocaine.

Cette démarche étant une première en Afrique, le musée marocain se positionne comme un pionnier dans l’installation de panneaux solaires dans son bâtiment.

Créé en 2011, l’IRESEN a pour mission d’accompagner la stratégie énergétique du Maroc. Alors que l’objectif actuel du pays vise 52% d’énergies renouvelables dans la capacité totale installée d’ici 2030, le gouvernement marocain a récemment annoncé sa vision de porter la part des énergies renouvelables à 70% d’ici 2040 et 80% d’ici 2050.