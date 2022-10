Twitter. Elon Musk met 44 MM USD pour avoir le « blue bird »

L’accord préviendrait un procès qui avait été prévu pour octobre, lié aux efforts de Musk pour se retirer de son accord d’acquisition initial. La lettre stipule, cependant, que l’accord dépend de la réception du financement par emprunt, ainsi que de la suspension immédiate de l’action par le tribunal de la chancellerie du Delaware, de l’ajournement du procès en cours et de toutes les autres procédures judiciaires liées à la clôture de l’accord.

Twitter a répondu à l’offre d’Elon Musk dans la même journée faisant part de son accord de principe tout en fixant le montant exigé pour passer la transaction : « Nous avons reçu la lettre des parties Musk. L’intention de la société est de conclure la transaction à 54,20 de dollars par action. » Cela sachant que le procès de Twtter contre Musk pour avoir renoncé à l’accord est toujours en cours. Il convient de signaler que Twitter a été plongé dans le chaos interne cette année car il a fait face à une baisse significative des actions et à un avenir de plus en plus incertain avec Musk. De nombreux cadres supérieurs et travailleurs de base ont quitté l’entreprise ou ont été licenciés.

A signaler que le PDG milliardaire de Tesla a pris une participation importante dans Twitter ce printemps et a lancé une offre publique d’achat hostile en avril. L’entreprise a d’abord semblé hésiter à accepter son offre, mais a finalement accepté. Son intérêt pour posséder Twitter émanerait de son sentiment d’être frustré par ce qu’il considérait comme l’empiètement sur la liberté d’expression par les décisions de modération de contenu en ligne. Il souhaiterait faire du réseau social une « arène inclusive pour la liberté d’expression ». Il a également déclaré qu’il annulerait l’interdiction de l’ancien président Donald Trump.