Mustapha Baitas : « Le retour à l’heure GMT fait l’objet de discussions au sein du gouvernement »

La décision du gouvernement en 2018 de maintenir, de façon permanente, l’heure GMT+1 avait provoqué beaucoup de remous chez les Marocains. Trois ans plus tard, la situation est peut-être sur le point de changer.

Le gouvernement serait en effet en train d’envisager un retour à l’heure GMT. C’est en tous cas ce qu’a laissé entendre son porte-parole, Mustapha Baitas, à l’issue du Conseil de gouvernement du 11 novembre.

« Je peux comprendre qu’il y ait des difficultés chez les familles, mais ce sujet doit être étudié dans son intégralité. Bien sûr, le gouvernement y pense et c’est un sujet qui fait l’objet de discussions au sein du gouvernement », a-t-il assuré. « Quand ce sera possible, le gouvernement ira dans ce sens », a-t-il ajouté sans donner plus de détail. Il va sans dire qu’un retour à l’heure GMT serait un soulagement pour des millions de Marocains.

