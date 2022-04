Mustapha Baïtas: « On n’aura pas de pénurie alimentaire, mais la flambée des prix va continuer »

« La situation [concernant l’augmentation des prix] en octobre était « normale » avant que les coûts des aliments et des produits de base ne connaissent une hausse vertigineuse », a affirmé M. Baitas, avant d’attribuer la situation au contexte mondial, citant la guerre en cours en Europe de l’Est entre l’Ukraine et la Russie.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que certaines personnes ne voient pas comment un tel conflit pourrait affecter le Maroc. « L’impact de ce conflit sur le Maroc est réel », a fait valoir M. Baitas, soulignant que la région qui connaît la crise est une plaque tournante stratégique pour la production alimentaire mondiale, faisant référence au rôle prépondérant de la Russie et de l’Ukraine dans l’approvisionnement de nombreux pays en matériaux de base, y compris les aliments vitaux.

Les Marocains ont dénoncé l’augmentation des prix des denrées alimentaires et des carburants. Le prix des poivrons rouges et verts a bondi de 5 dirhams à entre 10 et 20 dirhams, accablant les citoyens dont le pouvoir d’achat est faible ou moyen. Les prix des carburants, y compris le diesel, ont atteint 15 dirhams par litre, une première au Maroc. Les prix du diesel étaient estimés entre 8 et 9 MAD avant le choc économique actuel.