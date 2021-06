Mutandis s’offre le leader américain des conserves de sardines premium

Mutandis vient de mettre la main sur la marque américaine Season, leader dans les conserves de sardines haut de gamme aux Etats-Unis. Le groupe marocain a en effet annoncé avoir signé avec RAB Food, un contrat qui prévoit l’acquisition de 100% des parts de la société Season Brand LLC, dont le siège se trouve dans le New Jersey aux Etats-Unis. Les détails.

« Cette opération ouvre à Mutandis et aux exportateurs marocains de produits alimentaires, dans le cadre de futurs partenariats, l’accès aux principales chaines américaines de distribution », souligne le top management de Mutandis. Le groupe marocain précise que la marque Season, créée en 1921, est aujourd’hui le leader dans la vente de conserves de sardines « premium » aux USA et que cette gamme de produits représente environ 90% du chiffre d’affaires de la société.

« Les produits sont distribués par les principales chaines de supermarchés et de warehouse clubs aux États-Unis, notamment par les deux leaders Costco Wholesale Club et Walmart. La marque ne produit pas elle-même les conserves de poisson, mais s’approvisionne dans plusieurs pays et en particulier au Maroc, leader mondial de la conserve de sardines », explique Mutandis. Notons que RAB Food est une entité américaine spécialisée dans les produits alimentaires, affiliée à un fonds d’investissement géré par Bain Capital Credit.

Force est de remarquer que pour l’exercice fiscal se terminant à fin juin 2020, Season a réalisé un chiffre d’affaires de 54,6 millions de dollars, un excédent brut d’exploitation (EBE) de 8 millions de dollars et un résultat net ajusté (au taux plein d’impôt sur les sociétés) de 6,2 millions de dollars.

Pour rappel, Mutandis est spécialisé dans les produits de grande consommation des ménages et coté à la bourse de Casablanca. Le groupe marocain possède 7 marques principales commercialisées pour certaines au Maroc et pour d’autres, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et aux Etats-Unis.