Nabil Ouchagour, nouveau Chief Brand Officer chez Huawei Maroc

Chez Huawei Maroc, Nabil Ouchagour est garant de l’image de marque de l’entreprise, du rayonnement de ses valeurs et de sa réputation. Il a également pour mission d’assurer la synchronisation et l’optimisation des initiatives prioritaires et projets structurants de Huawei avec la stratégie de communication, permettant ainsi à l’entreprise d’atteindre son plein potentiel.

Riche de plus de 15 ans d’expertise en stratégie de communication et en affaires publiques, Nabil Ouchagour se démarque par une solide expérience dans différents secteurs allant des médias au grand secteur public en passant par les entreprises, les fédérations et les organisations non gouvernementales, toujours avec la même passion pour la sphère publique et les relations institutionnelles. En fin expert, Nabil Ouchagour maîtrise toute la chaîne d’information de l’étude de l’opinion publique, réseaux sociaux, médias et institutionnels jusqu’à l’élaboration des messages, outils et canaux de diffusion et d’influence.