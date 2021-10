Nadia Fettah Alaoui nommée présidente du Conseil de surveillance de Maroc Telecom

Lors de sa dernière réunion du 25 octobre 2021, le conseil de surveillance de maroc telecom a procédé à la cooptation de trois nouveaux membres.

Le Groupe Maroc Telecom a annoncé, ce jeudi, que son Conseil de Surveillance a procédé, lors de sa dernière réunion du 25 octobre 2021, à la cooptation de trois nouveaux membres. Ainsi, il s’agit de Nadia Fettah Alaoui, Hesham Abdulla Al Qassim Et Mohamed Karim Bennis. Nadia Fettah Alaoui a par la même occasion été élue présidente du Conseil de Surveillance, précise le groupe.

«Nadia Fettah Alaoui a remplacé Monsieur Mohamed Benchâaboun pour la durée restante de son mandat, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Actuelle ministre de l’Économie et des finances du Maroc, elle est diplômée de l’École des hautes études commerciales (HEC) à Paris, membre fondatrice du Club des femmes administrateurs au Maroc et membre du réseau international ‘Women Corporate Directors’», rappelle le groupe, dans un communiqué.

De son côté, Hesham Abdulla Al Qassim a remplacé Mohamed Hadi Al Hussaini pour la durée restante de son mandat, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Il est le Vice-Président, Directeur Général de Wasl Asset Management Group et de Emirates NBD Bank et dispose de plus de 18 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Il est titulaire d’un Bachelor en banque et finance et d’un master en gestion des affaires internationales et en développement du leadership exécutif. ·

Pour sa part, Mohamed Karim Bennis, qui a remplacé mohammed Saif Al Suwaidi, est directeur général en charge des Finances du Groupe Etisalat. Il est titulaire d’un Master en Economie et Finance d’Entreprise de Sciences-Po Paris, d’un MBA de l’École Nationale des Ponts et Chaussées et d’un Doctorat en Économie et Technologie du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, conclut le communiqué.