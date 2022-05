« Le commerce entre la Hongrie et le Maroc a bondi de 24% au cours de l’année écoulée et la croissance économique de la région offre de bonnes perspectives aux entreprises hongroises », a déclaré le ministre des Finances Mihaly Varga après avoir rencontré son homologue marocaine, Nadia Fettah Alaoui, au Maroc mercredi, rapporte Daily News Hungary .

En marge de sa participation à la 31ème Assemblée générale (AG) de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, a eu une réunion avec son homologue hongrois Mihaly Varga, une occasion pour dynamiser les relations de coopération économique bilatérale entre les deux pays.

« Le commerce entre les deux pays a atteint 260 millions de dollars l’an dernier » a-t-il poursuit. « Les exportations hongroises d’équipements électriques et de véhicules y sont importantes. L’objectif est de renforcer les liens dans la gestion de l’eau, les technologies de transformation agricole et alimentaire, la gestion de l’énergie et le développement immobilier ».

Lire aussi | Le Maroc adhère à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye

L’accord de coopération conclu entre les autorités douanières et tarifaires hongroises et marocaines contribuera également au développement des relations, tout comme le Conseil d’affaires maroco-hongrois, qui devrait démarrer ses travaux prochainement, a-t-il indiqué.

La ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, a eu une série de réunions avec plusieurs responsables. Ainsi, la Ministre a tenu une réunion avec le Ministre de l’Economie et Gouverneur de la BERD pour la Moldavie, Sergiu Gaibu, à l’issue de laquelle les deux parties ont exprimé leurs volontés de consolider leurs relations économiques mutuelles.

En outre, l’entrevue entre Nadia Fettah et le Ministre du Trésor et des finances, Gouverneur de la BERD pour la Turquie, Nureddin Nebati, a porté, notamment, sur les moyens de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays.

Lire aussi | Paiement digital. Le Crédit Agricole du Maroc avance ses pions

Elle a également eu des entretiens avec la Secrétaire d’Etat adjoint au Trésor des États-Unis d’Amérique pour les marchés internationaux, Alexia Latortue. Mmes Fettah et Latortue se sont félicitées des liens de coopération historique entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique.

La Ministre s’est entretenue avec Alice Usanase, Vice-présidente et responsable des relations pays à Africa Finance Corporation (AFC). Les deux responsables ont exprimé leur engagement pour développer les différents aspects de coopération du Royaume avec cette institution financière africaine.

Lire aussi | Aziz Akhannouch: « Le gouvernement se penche sur l’élaboration de la Charte de l’investissement selon une approche participative

La Ministre a tenu, également, une rencontre avec Marie-Gabrielle Inechen-Fleisch, Secrétaire d’État suisse à l’économie, traduisant une volonté commune pour consolider et développer leurs relations économiques bilatérales.