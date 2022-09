Nasrollah & Associés – Baker McKenzie ont fêté, jeudi 22 septembre, les 10 ans de leur installation au Maroc à la villa des arts Casablanca.

Le Groupe Baker McKenzie se compose de 5000 avocats présents dans 77 bureaux répartis dans 45 pays à travers le monde, il est considéré comme faisant partie des plus grands et prestigieux cabinets d’avocats internationaux. Dirigé par Kamal Nasrollah, le bureau de Casablanca est le troisième en Afrique aux côtés de ceux du Caire de et Johannesburg.