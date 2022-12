Nexans inaugure la centrale photovoltaïque de son usine de Mohammedia

La centrale photovoltaïque de l’usine Nexans de Mohammedia a été inaugurée récemment par le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour et le CEO du Groupe, Christopher Guérin.



Installée sur la toiture de l’usine, cette centrale est équipée de 4 640 panneaux photovoltaïques sur une superficie totale de 12 270 m2. De quoi produire annuellement plus de 3 927 MWcr d’électricité, une capacité qui garantira une réduction conséquente des émissions en CO2 de plus de 2 700 tonnes par an, et couvrira ainsi 19% du besoin énergétique de l’usine.



«Le choix du groupe Nexans s’inscrit dans les objectifs du Maroc de développer une industrie propre, décarbonée et écoresponsable. Sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notre pays a été pionnier dans le développement et l’utilisation des énergies renouvelables qui, aujourd’hui, présentent une alternative grâce à laquelle les industriels peuvent à la fois renforcer leur compétitivité, réduire leur facture énergétique et contribuer à atténuer l’impact des changements climatiques», a déclaré à cette occasion M. Mezzour.

