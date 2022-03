Nissan Qashqai. Nouvelle donne et ambitions renouvelées  

Toujours est-il qu’avec le nouveau Qashqai, la donne risque de changer dans la mesure où ce SUV n’est disponible qu’en essence et que le marché automobile marocain est diésélisé à plus de 90%. Une équation qu’entend résoudre le staff de la Société Marocaine des Voitures Nipponnes (SMVN) qui compte s’appuyer sur les nouveaux atouts de l’engin pour séduire la clientèle.

La 3 ème génération du Nissan Qashqai amorce sa carrière dans le Royaume avec de nouvelles ambitions à la clé. Il faut dire que ce modèle, véritable pionnier et leader du segment des crossovers, peut se prévaloir depuis son lancement commercial d’un bilan chiffré en termes de ventes des plus flatteurs avec 5 millions d’unités écoulées dans le monde et plus de 33 000 véhicules dans le Royaume.

Yassine Benmassi, Directeur général de la Société Marocaine des Voitures Nipponnes (SMVN-Groupe Auto Hall).

A l’instar de beaucoup d’autres constructeurs automobiles mondiaux, Nissan a confirmé de longue date son intention d’abandonner le moteur diesel au profit d’une gamme de véhicules électrifiés. Une stratégie qui s’est effectuée progressivement à chaque renouvellement de véhicule, y compris dans le Royaume, comme en atteste la présence du Nissan Juke courant 2020, disponible uniquement en essence, et depuis peu celle du nouveau Qashqai.

Comme l’a souligné Yassine Benmassi, Directeur général de SMVN lors d’une conférence de presse récente relative au lancement du nouveau Qashqai, «le diesel est derrière nous. Nous sommes déterminés à réaliser des résultats positifs qui se développeront progressivement». Et M. Benmassi d’ajouter : « le nouveau Qashqai dispose de plusieurs avantages à même de nous aider à surmonter aussi bien la conjoncture mondiale que l’absence de motorisation diesel dans la gamme. Nous sommes convaincus que le marché marocain va migrer plus rapidement que prévu vers les nouveaux modes de mobilité».

Adoption de la calandre maison V-Motion, optiques et panneaux de carrosserie plus travaillés, design bicolore disponible pour la première fois, le nouveau style du Qashqai s’affirme. De plus grandes dimensions que son prédécesseur, il s’allège néanmoins en faisant largement appel à l’aluminium et à certains matériaux composites.

A l’intérieur, on retrouve une planche de bord moderne avec un grand écran numérique et tactile. Le moins que l’on puisse dire, c’est que comparé à son devancier, ce nouveau modèle progresse partout, qu’il s’agisse de la qualité des matériaux et leur finition, de l’habitabilité en hausse et du volume du coffre qui cube jusqu’à 504 litres (+74 litres en sus ). Ce même coffre qui dispose d’une fonction mains libres favorisant l’ouverture et la fermeture du hayon.

A noter que les espaces de rangement sont nombreux à bord. Il va sans dire que ce Qashqai de troisième génération fait la part belle aux nouvelles technologies s’agissant des équipements de confort, à l’instar du combiné d’instruments numériques Full TFT de 12,3 pouces et de l’écran tactile d’info-divertissement de 9 pouces de large compatible avec Apple Car Play sans fil. Ajoutez-y un système audio haut de gamme BOSE avec 10 haut-parleurs (6 sur la finition Acenta).

Faut-il préciser que le Qashqai utilise le Nissan Intelligent Mobility dès l’entrée de gamme qui comprend notamment l’avertissement d’urgence intelligent, le régulateur de vitesse intelligent, l’assistant de maintien de voie (avec fonction d’assistance à la direction) et l’assistance intelligente de feux de route High Beam Assist. De quoi maximiser la sécurité des passagers. Rappelons enfin que l’engin a obtenu la note maximale de 5 étoiles lors des crash-test Euro NCAP.

Sous le capot, on retrouve un quatre-cylindres 1,3 litre essence turbo de 130 chevaux animé par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. À moins d’opter pour la transmission automatique XTronic CVT à 8 rapports qui vient épauler le même 1,3 litre qui délivre pour l’occasion 150 chevaux. Trois finitions viennent agrémenter le Qashqai, à savoir l’entrée de gamme fort complète baptisée Acenta, le niveau intermédiaire du nom de N-Connecta et la version la plus huppée dénommée Tekna.

Comptez 290 000 DH TTC (offre spéciale de lancement) pour repartir au volant de la version d’entrée de gamme Acenta en boîte manuelle. La même version en boîte automatique débute à 310 000 DH.

Tarifs

Transmissions & versions Acenta N-Connecta Tekna BVM 290 000 DH 320 000 DH 350 000 DH BVA 310 000 DH 340 000 DH 370 000 DH

Principaux équipements

ABS, EBD, ESP, EPB, frein à main électrique & maintien automatique, Brake assist, VDC, 7 Airbags, ouverture et fermeture centralisées des portes avec double commande intérieure, système de contrôle de la pression des pneus, anti-démarrage, réglage de l’assiette des phares, allumage automatique des phares, antibrouillard avant à LED, feux de brouillard arrière à LED, feux de jour type LED, détecteur de pluie, aide au démarrage en côte (HSA), assistance feux de route (HBA), freinage d’urgence avant (Forward Emergency Braking), système d’avertissement de sortie de la voie (Lane Departure Warning System), avertissement prédictif de collision frontale (Predictive Front Collision Warning), système Start & Stop, banquette arrière rabattable 60/40 avec plancher plat, volant réglable en hauteur et en profondeur, éclairage du coffre, vitre électriques avant & arrière, climatisation automatique….