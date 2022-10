Nizar Baraka lance les travaux d’extension du port de Jebha

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a procédé le 3 octobre courant, au lancement de deux projets dans la Province de Chefchaouen, à savoir, les travaux d’extension du Port de Jebha (2ème tranche) et les travaux de protection du centre de Jebha contre les inondations. Des travaux qui ont été effectués également au profit de 300 pêcheurs et de leur famille.

Un événement qui s’est déroulé en présence de nombreuses personnalités, au rang desquelles Mohamed Mhidia, Wali de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohammed Alami Ouadane, Gouverneur de la Province de Chefchaouen, Ismail Bekkali et Abderahmane El Amri, respectivement députés de Chefchaouen et de la région ainsi qu’Abdelhabib Aouryghel, Président de la commune de M’Tiou Djebha, et yazid Taghi, Président du conseil provincial de Chefchaouen.