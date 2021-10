Nomination. Neale Hill, Président de Ford Motor Company pour la région Afrique

Ford Motor Company a annoncé ce 1er octobre des changements organisationnels et de direction pour International Markets Group (IMG) avec la nomination de Neale Hill en tant que Président de Ford Motor Company Afrique, à partir du 1er octobre courant.



M. Hill dirigera la stratégie de l’entreprise pour transformer et moderniser les activités de Ford à travers le continent africain, indique Ford Motor Company dans un communiqué, soulignant que ses responsabilités ont été élargies pour inclure l’Afrique du Sud, l’Afrique subsaharienne ainsi que l’Afrique du Nord, dont le siège régional est basé à Casablanca, et qui continuera d’être piloté par le Directeur Général Achraf El Boustani.



«Ford tire parti de ses ressources à l’échelle mondiale pour mieux servir ses clients et les traiter comme faisant partie de la famille. Alors que nous travaillons à la mise en œuvre de Ford+, notre stratégie d’entreprise, nous devons continuer à capitaliser sur nos points forts, à transformer nos opérations automobiles et à livrer des produits et des services essentiels sur tous nos marchés», a déclaré Dianne Craig, Présidente de Ford International Markets Group, citée par le communiqué.

Lire aussi | Votre e-magazine « Challenge » du vendredi 1 Octobre 2021



«L’Afrique joue un rôle important dans IMG, et la nouvelle structure – avec Neale Hill à la tête des activités de Ford pour le continent africain – renforcera nos capacités et nous permettra de travailler encore plus étroitement avec nos partenaires concessionnaires et distributeurs pour atteindre ces objectifs», a affirmé Mme Craig.



«J’attends le nouveau défi avec impatience alors que nous développons notre stratégie de croissance à long terme pour l’Afrique à partir du continent africain», a déclaré, de son côté, M. Hill.



«Il s’agira notamment de travailler de concert avec nos distributeurs en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne pour proposer une stratégie globale plus cohérente pour l’ensemble du continent, offrant des produits, des services et des expériences réellement compétitifs à nos clients», a-t-il ajouté.

Lire aussi | Bank Of Africa. De nouvelles fonctionnalités pour «CreditDaba.ma»



S’agissant de son parcours, M. Hill a fait carrière chez Ford depuis 30 ans et a été nommé Directeur Général de Ford Motor Company de l’Afrique du Sud en juillet 2018.



Auparavant, il a occupé le poste de Directeur de marketing des ventes et services pour l’organisation locale à partir de janvier 2016 après son retour dans son Afrique du Sud natale où il a commencé sa carrière chez Ford en 1991.



Entre 2006 et 2015, Hill a occupé divers postes de vente, de marketing et de direction en Thaïlande, Chine, Nouvelle-Zélande et Australie.

(Avec MAP)