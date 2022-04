Noor PV II : 333 MW attribués à 4 opérateurs

MASEN a procédé à l’attribution des lots relatifs au Programme Solaire Photovoltaïque Noor PV II – Phase I – 400 MW dans le cadre de la Loi 13-09. L’attribution de ces lots aux quatre soumissionnaires retenus, tel que détaillée ci-dessous, s’est basée sur « le plan d’intégration industrielle, le contenu local et la contribution au développement économique et social de la zone d’implantation des centrales proposés par chaque soumissionnaire », indique MASEN dans un communiqué .

Ce Programme viendra ainsi renforcer les capacités électriques en adéquation avec le potentiel économique des zones concernées. Pour rappel, les sept sites retenus pour ce Programme (Ain Beni Mathar, Bejaad, El Hajeb, Guercif, Kelaa Sraghna, Sidi Bennour et Taroudant) ont été choisis et qualifiés par MASEN compte tenu de plusieurs critères notamment ; l’adéquation à la technologie solaire PV, l’accessibilité, la topographie et l’impact socioéconomique du projet sur le territoire d’implantation.

