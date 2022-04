Le Conseil national de l’Ordre des notaires (CNONM) a organisé, mardi 12 avril, une réunion de présentation des plateformes de signature et d’archivage électroniques des documents et actes notariés. Baptisé « Tadbirnot », l’outil dispose d’un certain nombre de fonctionnalités : signature électronique, la possibilité de faire une visioconférence avec les parties signataires et vérifier l’identité des signataires en collaboration avec la DGSN.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de transformation digitale de la profession notariale au Maroc. Tadbirnot permettra aux notaires de signer électroniquement leurs actes et documents échangés notamment avec les services de la conservation foncière. Les contraintes imposées par la pandémie du Covid 19, ont accéléré la mise en œuvre du projet de la plateforme.