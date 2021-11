Noureddine Boutayeb à la tête de la Fondation marocaine pour la promotion du préscolaire

L’ancien ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, devrait prendre la tête de la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS) selon une source proche de la FMPS.

Boutayeb est un ingénieur diplômé de l’Ecole centrale Paris en 1979 et titulaire du Diplôme d’études approfondies (DEA) en mécanique des sols (1981) et du diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées (1981).

En 1982, il a entamé sa carrière professionnelle en tant que directeur général adjoint du groupe « Ingema », avant que le roi Mohammed VI ne le nomme directeur des Affaires rurales au ministère de l’Intérieur, en 2003.

En mars 2006, le souverain a nommé M. Boutayeb au poste de wali, directeur général des collectivités locales au ministère de l’Intérieur, puis en mars 2010, au poste de wali, secrétaire général du même ministère.

Le préscolaire est un sujet que Boutayeb connaît et sur lequel il a déjà travaillé au ministère de l’Intérieur. En effet, en 2019, il est intervenu lors des assises de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) consacrées à la petite enfance, pour rappeler que la tranche d’âge entre trois et cinq ans est déterminante dans la formation des capacités mentales.

Pour promouvoir le préscolaire, l’INDH avait alors annoncé un investissement de 2,3 milliards de dirhams sur cinq ans. “Le préscolaire ne peut pas juste être deux années de plus dans la scolarité de l’enfant, il faut de la qualité”, avait-il souligné, ajoutant : “Notre défi est d’aller dans le rural et de laisser l’urbain à l’éducation nationale.”

La FMPS est une association à but non lucratif, d’utilité publique depuis décembre 2009, dotée d’une Assemblée générale et dirigée par un Conseil d’administration où siègent plusieurs acteurs publics et privés. On y compte, entre autres, Ahmed Reda Chami, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Mohamed Derdouri, le wali coordinateur de l’INDH, ou encore Jaouad Cheikh Lahlou, PDG de Cooper Pharma.