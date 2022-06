Noureddine Obbad : « Le Maroc a atteint un niveau économique suffisant pour aider la modernisation de l’Afrique »

Dans son dernier livre, intitulé « Maroc. Le Potentiel d’un changement transformateur », Noureddine Obbad adopte une approche originale, conjuguant le global au sectoriel, pour mettre en lumières les avancées et les réalisations majeures entreprises par le Maroc sur la voie du développement ces 20 dernières années. « Le Maroc a, pendant ces 2 dernières décennies, mis en place les conditions préalables au décollage, et aujourd’hui il est en train de passer à l’étape de décollage. Mon dernier ouvrage est une contribution citoyenne qui met en lumière le progrès et le développement du Maroc durant ces 20 dernières années », a-t-il dit.

Le Club Suisse de la Presse a organisé, mercredi 15 juin, une conférence sous le thème : « Afrique et Développement : l’Exemple du Maroc ». Intervenant à cette occasion, Noureddine Obbad, auteur et essayiste, est revenu sur son dernier ouvrage qui retrace le chemin parcouru par le Maroc lors des deux dernières décennies, un Maroc qui recèle bien des énergies et des potentialités lui permettant de créer des conditions favorables à l’impulsion et au développement du continent africain.

Et de poursuivre : « l’économie marocaine dispose aujourd’hui d’un cadre macro-économique sain susceptible de constituer un levier efficace pour la réalisation des objectifs de croissance durable. Le déploiement d’un important réseau, constitué de ports, autoroutes, ponts, chemins de fer et zones industrielles, place le Maroc dans un hub économique régional, qui le positionne 1er en Afrique du nord, 3ème en Afrique et 6ème dans le monde arabe. »

« La Plan d’accélération industrielle a permis la création d’écosystèmes industriels dans l’aéronautique, l’industrie pharmaceutique, et le domaine du cuir marocain. Le Maroc a su enclencher assez tôt de grandes transformations écologiques dans le domaine de l’énergie renouvelable (hydraulique, éolienne et solaire). Le pays est encore davantage engagé dans la transition écologique après le succès de la COP22 en 2016. Des projets ambitieux dans le domaine des énergies renouvelables ont été lancés ces dernières années. Parmi les réalisations les plus marquantes, Noor s’impose largement. Ce complexe a réussi à s’imposer comme l’une des plus grandes stations solaires au monde. » a-t-il déclaré.

« Concernant l’agriculture, le Maroc fait face à trois défis majeurs : la stabilité de la population rurale et la lutte contre la pauvreté l’aménagement du territoire et le développement régional, et le développement durable en termes de préservation des ressources en eau. Pour répondre à ces enjeux, le gouvernement a lancé en Avril 2008, le Plan Maroc Vert, qui repose sur deux piliers complémentaires : rendre le secteur plus compétitif et aider les petits exploitants à rendre leurs produits compétitifs dans le marché mondial », a-t-il affirmé.

Et de conclure : « le Maroc a tous les atouts pour jouer un rôle de locomotive pour une Co-émergence harmonieuse du continent africain et devenir un futur hub industriel d’intégration, en diffusant des opportunités d’investissement intégrées et complémentaires entre l’Afrique et le reste du monde. Le développement des 20 dernières années a permis au Maroc d’arriver à un niveau économique suffisant pour aider la modernisation de l’Afrique. Son potentiel, son capital humain et naturel, sont mis en œuvre pour relever les défis d’un développement transformatif. »

