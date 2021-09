Nouveau gouvernement. Voici les déclarations du RNI, du PAM et de l’Istiqlal lors de la conférence de presse

Le RNI (Rassemblement national des indépendants), le PAM (Parti Authenticité et Modernité) et le parti de l’Istiqlal ont annoncé le 22 septembre, lors d’une conférence de presse, les contours du nouveau gouvernement.

Sauf coup de théâtre, ce sont donc ces trois partis qui composeront la nouvelle majorité gouvernementale. Lors de la conférence de presse, Aziz Akhannouch, président du RNI, s’est notamment félicité du bon déroulement du scrutin et le fort taux de participation.

Pour sa part, Abdellatif Ouahbi (PAM) a félicité le nouveau chef de gouvernement et a émis le vœu que ce cabinet soit un exemple de gouvernement cohérent et fort, travaillant sur tous les fronts pour aller de l’avant. De son côté, le chef de l’Istiqlal, Nizar Baraka a rappelé « la cohérence et la coordination qui ont marqué le processus des élections régionales. Pour lui, le futur Exécutif devrait mettre en place un programme gouvernemental global et réformateur répondant aux attentes des citoyens, et devrait s’atteler à mettre en pratique les grandes lignes du nouveau modèle de développement.

