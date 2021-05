Nouveau Kia Sorento : sa commercialisation est effective

Bonne nouvelle pour les aficionados de la marque Kia dans le Royaume, et plus particulièrement pour celles et ceux qui sont en en quête d’un SUV haut de gamme. En effet, le nouveau Sorento, désormais bien en vue dans l’ensemble des showrooms de l’importateur de la marque à savoir Kia Maroc (Groupe GBH), amorce officiellement sa commercialisation dans nos contrées.

Il faut dire que cette quatrième génération du modèle revient au-devant de la scène avec moult arguments, à en juger par son design inédit, sa liste d’équipement de confort et de sécurité bien étoffé et sa dotation technologique de belle facture, le tout agrémenté d’une tarification bien étudiée.

Faut-il préciser que depuis son apparition récente sur la scène automobile mondiale, l’engin s’est vu distingué à maintes reprises, accrochant au passage les prix «Red Dot et iF», récompensant notamment l’originalité de son design. Héritant d’une nouvelle plateforme estampillée Kia, le nouveau Sorento voit ses dimensions progresser, affichant notamment 4,81 m de long ; de quoi augurer un habitacle plus accueillant à même d’emmener sept personnes. Même le volume du coffre en configuration cinq places a grappillé quelques centimètres en sus, demeurant parmi les meilleurs de sa catégorie.

Outre des matériaux qualitatifs et bien assemblés, l’ambiance intérieure joue la carte de la modernité avec, au niveau de la planche de bord, une instrumentation numérique de grande taille.

La liste des équipements de confort et de sécurité (selon les finitions) intègre plusieurs options très appréciables, voire inédites dans le segment, au rang desquels le tableau de bord 100 % digital de 12,3 pouces, l’écran tactile de 10,25 pouces en haute définition, assorti d’un système audio premium Bose à 12 haut-parleurs. Disponible en trois niveaux de finition (Active, Design et Exécutive) viennent agrémenter la gamme disponible. Aussi dès l’entrée de gamme, ce SUV dispose notamment de sept airbags, d’une panoplie de béquilles électroniques salvatrices en matière de sécurité active et passive.

Ajoutez-y le frein de parking électrique, l’accès au démarrage sans clé, le démarrage à distance du moteur. Histoire d’agrémenter la cellule habitable, de nombreux éléments de style et de confort, comme les palettes au volant, le pédalier en aluminium, l’écran tactile couleur de 8 pouces… sont disponibles dès la version d’attaque «Active».

C’est un 2,2 litres diesel délivrant 202 chevaux qui vient animer l’ensemble, un bloc réputé pour sa polyvalence d’utilisation et ses consommations appréciables. Il se voit épaulé par une boîte de vitesses automatique à double embrayage et à 8 rapports. Faut-il préciser au passage que sur le volet sécurité, le nouveau Sorento a obtenu la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP.

Sous le capot, on retrouve un 2,2 litres diesel CRDi d’une puissance de 202 chevaux. Un bloc qui se caractérise aussi par sa polyvalence d’utilisation.

Son tarif d’attaque débute à 399 000 DH (finition Active) ; à moins d’opter pour une version intermédiaire, plus étoffée en termes d’équipements, moyennant 439 000 DH. La version la plus huppée (Exécutive) se négocie à 499 000 DH. À noter qu’une version hybride rechargeable de l’engin devrait faire par la suite son apparition dans le Royaume.