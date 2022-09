Nouveau Kia Sportage. Sa commercialisation a débuté [Vidéo]

Kia Maroc vient fraîchement de commercialiser la 5 ème génération du Sportage, l’un des piliers historiques de sa gamme. Un SUV compact qui a revu profondément sa copie, qu’il s’agisse du style extérieur et intérieur et de l’expérience de conduite. Il faut y ajouter le volet motorisation qui accueille, en plus du diesel, un bloc hybride. Revue de détail sur ce nouveau SUV pour lequel l’importateur de la marque nourrit de solides ambitions.

Comme l’a souligné Cédric Veau, Directeur général de Kia Maroc, lors de son intervention face à la presse, près de 20 000 SUV en moyenne sont écoulés annuellement dans le Royaume, ce qui correspond globalement à 30 % du marché. Et à y regarder de plus près dans ce même segment, environ 40% des véhicules vendus sont des C-SUV au rang desquels figure le Sportage de précédente génération.

Un lancement majeur donc, et ce, pour plusieurs raisons, notamment le fait que ce SUV compact se veut un véhicule central dans la gamme du constructeur sud-coréen. «Chez Kia Maroc, le Sportage n’est pas le modèle le plus vendu dans la mesure où la Picanto bat des records de ventes chaque année. Toujours est-il qu’il demeure le deuxième véhicule le plus écoulé de notre gamme», précise Cédric Veau.

Et de poursuivre : «nous considérons que son attractivité bénéficiera à l’ensemble des modèles de la gamme Kia dans le Royaume, ce qui nous permettra de poursuivre nos efforts afin de redonner à notre marque la place qu’elle mérite sur le marché national, avec des ambitions encore plus fortes en termes de volume de ventes». Pour la petite histoire, le Sportage s’est taillé une solide notoriété en 28 ans de carrière avec quatre générations de modèles qui ont surfé en leur temps sur la vague du succès. Soit un peu plus de 5 millions d’unités écoulées au total sur la surface du globe.

Ce qui saute d’emblée aux yeux, c’est la silhouette assez spectaculaire de l’engin, concoctée par le bureau de style de la firme sud-coréenne avec à sa tête Karim Habib. Concrètement, le Sportage se distingue notamment par sa face avant très originale s’articulant autour d’une imposante calandre et surtout de feux de jour à LED en forme de boomerang qui délimitent les contours des projecteurs full LED. Il fallait oser !

Idem pour le profil et la partie arrière qui disposent d’un coup de crayon dynamique. Ajoutez-y, en prime, une belle signature lumineuse et de jolis effets chromés par endroits. Finalement, une silhouette bien dans l’air du temps qui devrait plaire aux aficionados du genre.

Ambiance techno

De l’audace, il y en a également à bord. À commencer par la présence de matériaux qualitatifs et d’habillages élégants doux au toucher, assortis d’un assemblage soigné. Il va sans dire que la présentation de la cellule habitable joue la carte de la modernité, comme c’est le cas avec la double dalle incurvée qui intègre deux écrans de 12,3’’ chacun, le tout orienté vers le conducteur. Faut-il souligner que cette dernière est uniquement disponible sur la finition GT-Line (la plus huppée).

Précisément, le système multimédia compatible Android Auto et Apple Carplay se montre très réactif et offre une bonne résolution. Autre motif de satisfaction, le panneau de contrôle numérique placé sous cette même dalle et à même de gérer à la fois les commandes multimédias et celles de la climatisation (donc moins de boutons physiques à manipuler).

C’est une première, la console centrale accueille le sélecteur de changement de rapport rotatif estampillé Kia. Par ailleurs, l’habitacle est truffé de rangements, à l’image du vaste logement sous l’accoudoir central ; ajoutez-y une station de recharge pour téléphones, des porte-gobelets escamotables, des ports USB à charge rapide au dos des sièges avant pour les passagers arrière, sans compter des appuis-tête qui intègrent des porte-cintres et des crochets.

Aussi, l’habitabilité aux places avant et arrière nous a semblé de bonne facture, en plus d’un volume de coffre appréciable avec 571 litres, extensible à 1 715 litres, banquette arrière rabattue s’agissant de notre modèle d’essai.

S’il est un point sur lequel Kia n’a pas lésiné pour son nouveau Sportage, c’est bel et bien le chapitre lié aux équipements de sécurité. Pêle-mêle, on dénombre (selon les versions) des systèmes évolués d’aide à la conduite (ADAS), le système de freinage d’urgence autonome (FCA) qui permet d’éviter toute collision avec un autre véhicule, un piéton ou un cycliste, en plus d’un système anticollision avec détection des angles morts (BCA), l’aide au maintien dans la file (LKA), le régulateur de vitesse adaptatif (SCC)…

Du diesel et de l’hybride

Sous le capot du Sportage au Maroc, on dispose d’une double offre de motorisations ; à savoir un 1,6 litre turbo diesel délivrant 136 chevaux et animé par une boite automatique à double embrayage DCT et à 7 rapports. À moins d’opter pour le 1,6 litre hybride turbo essence T-GDi de 180 chevaux, associé à un bloc électrique de 60 chevaux. Deux moteurs qui délivrent une puissance totale de 230 chevaux. C’est une boîte de vitesse automatique à six rapports qui vient animer l’ensemble.

C’est au départ de Ouarzazate, en direction de Marrakech pour une arrivée à Casablanca, que notre périple routier a débuté au volant de la version diesel de notre Sportage d’essai en finition GT-Line.

Pouvant compter sur son châssis de dernière génération, l’engin fait montre d’une bonne homogénéité avec un amortissement bien calibré et un toucher de route bien équilibré. En mode normal, le Sportage nous a semblé souffrir d’un léger creux à bas régimes.

Mais il suffit de passer en mode sport pour bénéficier de toute la quintessence du 1,6 litre diesel qui, dans ce cas précis, ne manque pas de dynamisme. De quoi nous permettre de franchir avec aisance le col de Tizi-n-Tichka, avec en prime des mouvements de caisse maintenus lors des inscriptions en virage et sur les phases de freinage. À vrai dire, l’engin est avant tout un SUV familial qui ne rechigne vraiment pas à avaler du kilomètre, le confort en prime, assorti d’une consommation moyenne raisonnable comprise entre 5 et 6,0 l/100 km.

Belle entrée en matière donc pour le Kia Sportage qui peut compter sur sa silhouette moderne, son habitacle confortable et très bien équipé (dès la version d’entrée de gamme), malgré une grille tarifaire revue légèrement à la hausse par rapport à celle de son prédécesseur. Disponible en trois niveaux de finition pour le diesel et en 2 niveaux de finitions pour l’Hybride, le nouveau Sportage se situe au cœur de cette nouvelle philosophie de design à la fois audacieuse et inspirante et affiche une identité stylistique à la fois émotionnelle et moderne. Le nouveau Sportage est disponible à un prix de lancement de 329 000 DH en finition Active.

Moteur : 1,6 l CRDi

Puissance : 136 ch.

Boîte de vitesses : BVA7

Finition Active : 359 000 DH

Finition Design : 399 000 DH

Finition GT Line : 459 000 DH



Moteur : 1.6 T-GDi (Hybride)

Puissance maxi : 230 ch cumulés

Boîte de vitesses : BVA6

Finition Design+ : 439 000 DH

Finition GT Line+ : 499 000 DH