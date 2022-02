Nouveauté. Alfa Romeo mise sur le Tonale [Vidéo]

Le Tonale qui reprend les codes esthétiques chers à la marque et qui ne manque pas de séduction, comme en atteste sa jolie calandre qui intègre des phares à LED en trois parties et sa poupe joliment crayonnée qui accueille également des feux en trois parties. Une silhouette réussie et conforme aux canons stylistiques habituels du constructeur automobile italien.

La présentation intérieure joue la carte de la sportivité, comme en attestent le volant sport et ses grandes palettes fixes de changement de vitesse en aluminium, les sièges en cuir et en alcantara, voire l’environnement high-tech assorti d’un tout nouveau système d’infodivertissement. Sous le capot, le petit SUV d’Alfa disposera d’un turbo essence 1,5 litre décliné en 130 et en 160 chevaux, couplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports et épaulé par un générateur de 48 volts au démarrage et à l’accélération.

Pour ce qui est du diesel, le Tonale héritera d’un 1,6 litre de 130 chevaux animé par une boîte automatique à double embrayage et à six rapports. À la fin de l’année, un 1,3 litre hybride rechargeable de 275 chevaux, doté d’une autonomie électrique de 60 kilomètres, viendra étoffer l’offre. Fabriqué en Italie à Pomigliano, l’Alfa Romeo Tonale sera disponible à la commande en avril prochain avec une édition de lancement exclusive baptisée «Speciale». La commercialisation de l’engin devrait débuter réellement à l’international en septembre prochain.