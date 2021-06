Nouveauté Audi Q5 Sportback. Un SUV premium qui cultive sa différence

Dévoiler deux nouveautés coup sur coup à l’attention de sa clientèle, c’est l’occasion qu’a saisie Audi Maroc récemment, dans le cadre du tournoi international de l’Audi quattro Cup 2021. Outre le Q2, l’attention s’est également portée sur le Q5 Sportback. Un SUV premium coupé qui s’adresse à une clientèle en quête d’un design plus expressif comparé à un Q5 classique avec, en prime, une touche de sportivité supplémentaire.

Sachant que le segment des SUV coupés a le vent en poupe, Audi a diversifié de la sorte sa gamme de SUV avec cette variante de carrosserie qui séduit de plus en plus la clientèle. Il faut dire que de nombreux constructeurs automobiles ont déjà investi le segment, notamment BMW et Mercedes, rivaux historiques de la marque aux quatre anneaux.

Pour peu que la clientèle soit en quête de fantaisie stylistique et d’élégance, possibilité lui est donnée d’opter désormais pour un Q5 Sportback. Justement, tout est question de style pour ce SUV premium comme en attestent ses grandes entrées d’air encadrant la traditionnelle calandre «Singleframe» octogonale chère à Audi. Ajoutez-y une signature lumineuse inédite des feux de jour dotés de la technologie LED ou de la technologie Matrix LED en option. Puisque l’on parle de coupé, c’est bien entendu la partie arrière inclinée qui se remarque.

Équipements pléthoriques

À bord, les habitués de la marque ne seront pas dépaysés. L’aménagement intérieur ressemble trait pour trait à celui du Q5 classique. Du coup, pas de grosses surprises en matière d’assemblage et de finition, la qualité des matériaux se veut de très bonne facture. En matière d’info-divertissement, l’engin hérite d’un nouvel écran tactile avec des menus plus ergonomiques, des graphismes plus qualitatifs et une navigation plus fluide.

Évidemment, le confort n’a pas été oublié, surtout aux places avant. Idem pour les places arrière qui, malgré la ligne de toit plongeante, accueille assez confortablement les passagers. À noter que le hayon électrique est de série. En combinaison avec la «clé mains libres» en option, il peut être ouvert d’un simple geste du pied.

Côté motorisation, l’Audi Q5 Sportback est disponible dans le Royaume en diesel avec un 40 TDI de 204 chevaux. De quoi lui permettre d’atteindre une vitesse maximale de 222 km/h assortie d’un 0 à 100 en 7,6 secondes. Trois finitions sont disponibles aux choix (Sport, S-Line, S-Line Plus). Faut-il préciser que le nouveau Audi Q5 Sportback est disponible à partir de 660 000 DH dans tout le réseau Audi dans le Royaume. Comptez 760 000 DH pour repartir au volant de la version S-Line et 830 000 DH s’agissant de la version S Line Plus.