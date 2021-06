Nouveauté Dacia : le Duster passe par la case restylage

Dacia vient tout juste de dévoiler le Duster restylé. Commercialisé début 2018, la seconde génération du SUV phare de la marque est un véritable succès. Sans faire dans la révolution, l’engin se contente de quelques retouches bien précises.

Ce dernier touche principalement les optiques avant. Ils héritent d’une nouvelle signature lumineuse à LED. Aussi, de nouveaux motifs viennent agrémenter la grille de calandre ; de même que le becquet de toit à l’arrière et de nouvelles jantes se chargent d’optimiser un peu plus l’aérodynamisme global de ce SUV.

L’habitacle n’a pas été oublié. On y recense une nouvelle interface multimédia ; de même que la console centrale accueille un écran tactile de 8 pouces et les systèmes Media Display et Media Nav, selon les finitions. Le mobilier intérieur n’évolue guère, si ce n’est l’apparition d’une nouvelle sellerie. Les amateurs de diesel se réjouiront de savoir que le 1,5 litre dCi de 115 chevaux animé par une boîte de vitesses manuelle à six rapports vient officier sous le capot.

Le Duster qui reçoit à l’occasion une transmission intégrale, faisant de lui un vrai petit baroudeur polyvalent et très abordable. En essence, il conserve ses mécaniques habituelles dont le TCe 90 (trois-cylindres), le TCe décliné au choix en 130 ou 150 chevaux (quatre-cylindres), tandis que la version GPL ECO-G de 100 chevaux est aussi reconduite. L’arrivée du Duster restylé au Maroc est d’ores et déjà à l’étude, voire programmée par le staff local de la marque.

