Nouveauté. Ferrari dévoile une inédite sportive hybride de 830 chevaux

Ferrari a dévoilé depuis peu une nouvelle sportive. Baptisé 296 GTB (pour Gran Turismo Berlinetta), l’engin dispose d’un inédit et surpuissant V6 hybride. Une première chez la firme au cheval cabré.

Dans le détail, il s’agit d’un V6 3,0 litres bi-turbo de 2 992 cm3, ouvert à 120° et placé en position centrale arrière. Il développe la bagatelle de 663 chevaux et est accouplé à un moteur électrique de 167 chevaux. De quoi générer une puissance cumulée de 830 chevaux et 740 Nm de couple. L’ensemble est associé à une boite de vitesses automatique et robotisée à huit rapports.

Cotés performances, Ferrari annonce un 0 à 100 km/h abattu en l’espace de 2,9 secondes et une vitesse maximale de 330 km/h. Il va sans dire que les designers de Ferrari ont particulièrement soigné le design du modèle, une sorte de mélange très réussi entre une F8 Tributo et une SF90 Stradale. À noter que Ferrari propose également une version plus performante appelée Assetto Fiorano. Celle-ci reçoit toutes sortes d’aides aérodynamiques et pèse 15 kilogrammes de moins, notamment grâce à la fibre de carbone. Sa suspension est également améliorée pour plus de sensations sportives.

La grille tarifaire de la 296 GTB débute à partir de 269 000 euros, un peu plus de 3 millions de DH. Comptez 302 000 euros (un peu plus de 3 millions et 200 000 DH) pour repartir au volant de la version Assetto Fiorano.

