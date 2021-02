Nouveauté : Kia Maroc mise sur la Ceed en hybridation légère

Kia Maroc vient fraîchement d’introduire dans sa gamme de véhicules la nouvelle Ceed associée pour le coup à une motorisation diesel en hybridation légère MHEV. Un modèle qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’électrification de la marque.

Une nouvelle motorisation à hybridation légère qui se veut efficiente et économe et qui utilise l’énergie électrique produite et récupérée par le véhicule. Concrètement le système utilise l’énergie électrique d’une batterie lithium-ion compacte de 48 V en phase d’accélération et allonge la période de coupure du moteur thermique grâce à un alterno-démarreur à hybridation légère.

Du coup, cette Ceed gagne en agrément, les gains pour le conducteur se voyant ainsi multipliés : économie de carburant jusqu’à 10 %, réduction significative des émissions de CO2 jusqu’à 6 %, démarrage plus rapide, mais également conduite souple, fluide et intelligente.

Sous le capot, c’est un bloc diesel 1,6 l de 136 chevaux qui vient animer l’ensemble. Il est couplé au choix à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou à une transmission automatique à double embrayage DCT à 7 rapports.

L’habitacle hérite de matériaux qualitatifs et à l’assemblage soigné.

La nouvelle Ceed MHEV, qui voit la liste de ses équipements de série se rallonger, s’enrichit d’options inédites sur le segment comme le tableau de bord 100 % digital 12,3’’ ou les sièges chauffants/ventilés. Ainsi, sur toute la gamme, en plus de cette nouvelle motorisation MHEV, intègre désormais le Start & Stop, le frein électrique, les modes de conduite et des disques de freins de 16’’ à l’avant et 15’’ à l’arrière.

À noter que cette nouvelle compacte est disponible en trois niveaux de finition : Motion+, Active et GT Line. La finition de base Motion+ offre une dotation particulièrement riche pour un premier niveau : 6 airbags, les systèmes ABS/ESC/ HAC/ESS, l’alarme, les antibrouillards, les jantes aluminium 16’’, l’écran tactile multimédia 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay, la caméra de recul avec radars de recul, un volant et un levier de vitesse cuir ainsi que de feux de jour LED.

Comptez 199 900 DH en finition Motion+ BVM, un prix de lancement, pour repartir au volant de la Kia Ceed MHEV. Ajoutez-y une garantie de 7 ans ou 150 000 km.