Nouveauté : le Kia Sorento s’offre un joli lifting

Commercialisé depuis peu, le nouveau Kia Sorento a fait l’objet d’une mise à jour en bonne et due forme. Un luxueux grand SUV qui s’est donc bonifié et qui mise sur ses technologies embarquées pour séduire la clientèle.

C’est à Dakhla dans le Sahara marocain que le staff de Kia dans le Royaume a récemment élu domicile, le temps de dévoiler sous toutes ses coutures à la presse nationale le nouveau Sorento. Et tant qu’à faire, puisque la région s’y prête admirablement, autant découvrir les potentialités de ce SUV Premium 7 places, aussi bien sur l’asphalte, que les fabuleuses pistes caillouteuses et sablonneuses qu’offre Dakhla et sa région. Faut-il se souvenir que c’est courant 2020 que cette 4ème génération du Sorento a amorcé sa commercialisation sur le globe.

Quelques trois années après, voici que le grand SUV premium de la marque sud-coréenne s’est vue octroyer une belle cure de jouvence. Cette dernière se remarque à l’avant, notamment par la forme spécifique des projecteurs verticaux, mais aussi par le motif des feux de jour. Ajoutez-y la nouvelle calandre au maillage 3D et le nouveau blason de la marque. Une kyrielle de modifications esthétiques qui donnent encore plus de peps à la partie avant. L’arrière bénéficie, lui aussi, de petits ajouts cosmétiques, comme les projecteurs en position verticale et à LED qui affichent un nouveau graphisme. A noter que l’engin repose sur des jantes en alliage de 18 ou 20 pouces selon la finition et que trois nouvelles teintes de carrosserie sont disponibles au catalogue.

Pour un confort optimal

Fort d’une longueur de 4,82 m, d’une largeur de 1,90 m et d’une hauteur de 1,70 m, le Sorento joue pleinement la carte de l’accueil pour ses occupants grâce à ses dimensions généreuses. Il peut allègrement recevoir sept personnes. Il va sans dire que côté équipements de confort, et sur le plan technologique, le Sorento place évidemment la barre haut. On dénombre un écran d’infodivertissement tactile de 12,3 pouces avec système de navigation et un combiné d’instrumentation, lui aussi, de 12,3 pouces. On peut même opter pour la reconnaissance biométrique par empreinte digitale. De quoi permettre au conducteur de lier son profil utilisateur au véhicule et notamment de démarrer le moteur. Côté pratique, un chargeur de téléphone par induction est intégré avec six ports de charge USB-C. Ajoutez-y et un système audio premium de belle facture estampillé BOSE ; de quoi en prendre plein les tympans.

Quant aux équipements de sécurité, ils se bousculent au portillon sur ce modèle selon les finitions disponibles (Active+ 2.2 l 4X2 CRDI et Exécutive+ 2.2 l 4X4 CRDI). Outre une pléthore d’airbags, on dénombre notamment l’assistance active à la conduite sur autoroute (LFA) avec l’aide au changement de voie et le moniteur avec vision panoramique 360° (SVM) avec fonction d’affichage en 3D. Sans compter que le système de freinage d’urgence autonome a également été amélioré pour intégrer les fonctions «intersection» et «croisement». Ajoutez-y l’aide à l’évitement d’obstacles, l’aide au dépassement et l’aide au changement de voie, en plus du régulateur de vitesse adaptatif (SCC), du moniteur d’affichage des angles morts (BVM), du système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA), de l’alerte d’attention du conducteur (DAW), et du système de gestion intelligente des feux de route (HBA).

En attendant l’arrivée prochaine de la déclinaison hybride, animée par un 1,6 litre de 230 chevaux, le nouveau Sorento s’appuie toujours sur l’expérimenté 2,2 litres de 202 chevaux, animé par une boîte de vitesses à 8 rapports. Quoi qu’il en soit, ce grand SUV premium bénéficie d’un prix de lancement attractif. Comptez 459 900 DH pour repartir au volant de la version Active+ 4X2.