Nouveauté Opel Astra. Une sixième génération très aboutie

L’Opel Astra a effectué ses premiers tours de roues aux mains des journalistes de la planète, dans le cadre des essais-presse internationaux concoctés par la marque au Portugal. Et du nouveau, il y en a, et à tous les étages s’agissant de la sixième génération de compacte que nous avons essayée.

Le staff d’ingénierie d’Opel a affiné à sa façon cette fameuse plateforme, notamment en matière de comportement et de dynamisme. Dans le détail, le style de la nouvelle Astra se remarque avec sa jolie face avant baptisée «Vizor» et qui vient égayer l’ensemble des modèles actuels et futurs de la marque.

A noter, la présence de la dernière version de l’éclairage adaptatif d’Opel (Intelli-Lux LED Pixel Light), un dispositif qui est notamment en mesure d’ajuster l’intensité de l’éclairage, y compris selon les conditions météorologiques. Le hayon arrière hérite d’un design plus germanique que latin. Une chose est sûre, c’est que l’esthétique de cette nouvelle Astra, bien dans l’air du temps, se remarque.

Bien conçue, la planche de bord reprend le «Pure panel», une vaste instrumentation numérique répartie sur deux écrans de 10 pouces inaugurés par le Mokka. La plupart des fonctions numériques y sont accessibles ; de quoi réduire la présence d’un grand nombre de boutons, ce qui a l’avantage d’épurer considérablement l’habitacle.

La présentation du mobilier intérieur, la qualité et l’agencement des matériaux sont flatteurs. Comme toute Opel qui se respecte, le confort d’assise a fait l’objet de toutes les attentions, héritant de sièges avant certifiés AGR et conçus spécialement pour la santé du dos. L’habitabilité est dans la bonne moyenne du segment, les passagers arrière se voyant bien lotis grâce à un espace aux jambes et une garde au toit de bonne facture. Le coffre se montre volumineux (422 litres), sans compter que les espaces de rangement ne manquent pas.

Plusieurs motorisations viennent agrémenter au choix la nouvelle Astra, dont le trois-cylindres 1,2 litre turbo essence décliné en 110 et en 130 chevaux. À moins d’opter pour le 1,5 litre turbo diesel de 130 chevaux. Reste l’hybride rechargeable décliné en 180 et en 225 chevaux. Pour notre prise en main de l’engin, nous avons pu prendre le volant de la version essence 1,2 litre turbo de 130 chevaux animé par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Sur route, l’engin laisse entrevoir un joli dynamisme, en plus d’une direction précise, permettant de l’inscrire parfaitement en virage.

Animé par une boîte de vitesses automatique à 8 rapports, le 1,5 litre diesel de 130 chevaux est plaisant à utiliser en raison de son couple de 300 Nm. Ce dernier lui permet de bénéficier de reprises énergiques dès les bas régimes, l’ensemble étant bien secondé par la boite de vitesses automatique. Un bloc qui se montre particulièrement sobre avec une consommation moyenne de carburant n’excédant pas les 4,4 litres aux 100 km.

Quant à la version hybride rechargeable dans sa variante de 180 chevaux, elle dévoile des aptitudes appréciables. Trois modes de conduite sont disponibles : Electric, Hybrid (le mode standard) et Sport. Le comportement de l’engin est assez serein, le mérite revenant au couple de 360 Nm qui favorise de bonnes relances. Bon point également pour le quatre-cylindres turbo qui sait se montrer discret tant qu’on ne cherche pas à mettre le pied au plancher.

Force est de constater qu’avec cette nouvelle Astra, Opel place la barre haut tant sur le plan du style que sur les volets confort et dynamisme. Son arrivée dans le Royaume est programmée en mai prochain.