Nouveauté : Renault Commerce Maroc dévoile la Mégane facelift

Du nouveau dans la catégorie des compactes ! En effet, Renault Commerce Maroc a officialisé le lancement de la nouvelle Mégane. De façon plus précise, cette dernière a bénéficié courant 2020 d’un restylage de circonstance, histoire de demeurer toujours aussi compétitive dans un segment très concurrentiel.

Il était donc temps pour Renault Commerce Maroc de capitaliser sur cette version restylée de la Mégane. Dans le détail, quelques petites modifications sont venues agrémenter la carrosserie de ce millésime. Rappelons que la Mégane IV avait fait son apparition courant 2015.

Ainsi, la partie avant adopte de nouveaux projecteurs full LED dès l’entrée de gamme, s’entourant d’une signature lumineuse revue et corrigée. Des feux joliment crayonnés qui mettent en relief la calandre estampillée du losange qui, pour le coup, a été légèrement redessiné. La partie arrière, quant à elle, profite de feux à LED visuellement plus fins. A noter qu’ils intègrent à leur base des clignotants dynamiques.

De nouvelles selleries et des matériaux toujours aussi qualitatifs viennent ponctuer l’ambiance intérieure de la Renault Mégane restylée.

A l’intérieur, on retrouve une ambiance conviviale et finalement accueillante. La qualité des matériaux et leur assemblage sont d’excellente facture sur cette version facelift. Dans le détail, on retrouve un volant au toucher désormais soft dès les premiers niveaux de finitions et de nouvelles selleries. A noter l’apparition du nouvel écran 9,3 pouces doté du système multimédia «EASY LINK». Ce système au fonctionnement inspiré par les codes et les usages du smartphone se veut ergonomique et plus fonctionnel pour une technologie facile d’usage, dixit le staff d’ingénierie de Renault.

On ne change pas une recette qui plaît ; en effet, la Mégane restylée étrenne bien évidemment la technologie MULTI-SENSE chère à Renault qui permet de proposer plusieurs véhicules en un seul. Agissant conjointement sur la cartographie moteur, la direction, l’ambiance lumineuse et la configuration de l’écran numérique qui remplace les compteurs, différents réglages permettent de personnaliser son expérience de la conduite au volant et selon son humeur via les quatre modes disponibles : Éco, Confort, Sport et MySense.

Les feux arrière joliment crayonnés adoptent des clignotants dits dynamiques.

Côté motorisations, Renault Commerce Maroc capitalise sur un diesel, en l’occurrence l’excellent et alerte 1,5 litre dCi de 115 chevaux animé au choix par une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou automatique et à double embrayage à sept rapports. Tarif d’attaque de cette Mégane facelift : 186 900 DH.