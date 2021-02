Nouveautés : une année 2021 prometteuse pour Hyundai

Hyundai entend démarrer l’année 2021 sous le signe du renouveau. Dans cette perspective, le constructeur sud-coréen poursuit sa stratégie de développement, en droite ligne avec les attentes de ses clients. Comment compte-t-il s’y prendre et quels sont les points phares qu’il compte mettre en avant pour parvenir à ses fins ? Premiers éléments de réponses.

A l’heure de dresser un bilan commercial des ventes automobiles mondiales à fin 2020, il est manifeste qu’aucun constructeur n’a échappé à la récession faisant suite à l’épidémie de la Covid-19. Toujours est-il que certains ont mieux résisté que d’autres, à l’instar de Hyundai dont les volumes ventes se sont, certes, effrités courant 2020, mais dans des proportions très soutenables. Même tendance pour l’importateur local de la marque, Global Engines, qui a favorablement tiré son épingle du jeu à fin 2020 et qui vient de redémarrer l‘exercice commercial 2021 sous de bons auspices. Pour 2021, la tendance est à l’optimisme, la marque annonçant vouloir franchir la barre des 4,2 millions de véhicules vendus mondialement. Pour y parvenir, elle entend s’appuyer sur un certain nombre d’axes stratégiques de développement, au rang desquels l’appétit croissant des consommateurs pour les véhicules électrifiés.

Question de design

A n’en point douter, le design extérieur, mais aussi la présentation intérieure d’un véhicule compte pour beaucoup dans l’acte d’achat. Et cela, Hyundai l’a parfaitement intégré comme en attestent ses nouvelles orientations stylistiques à travers le vocable «Sensuous Sportiness», l’objectif étant également de laisser plus de place à l’audace stylistique. Dans le détail, la nouvelle génération de véhicules Hyundai incarne un design audacieux faisant la part belle aux lignes sportives et aux intérieurs épurés, design que l’on doit au patron du style, à savoir Luc Donckerwolke. Un courant stylistique qui exprime la personnalité du véhicule notamment à travers des proportions revisitées, un design innovant, un style plus harmonieux.

La technologie en marche

Outre des designs extérieurs redessinés et des intérieurs plus confortables, les nouveaux modèles Hyundai bénéficient de toute une série d’évolutions technologiques au service de la performance et de l’ergonomie pour une meilleure mobilité future. Hyundai poursuit ainsi son chemin de développement avec une vision futuriste et prometteuse, innovant sans cesse en matière de technologie automobile et d’hybridation. Rappelons que la marque s’est engagée dans le développement de technologies qui incarnent notamment les standards de performances d’un véhicule au rang desquels la durabilité, la sécurité, le confort de conduite, la motorisation et l’efficacité énergétique. De l’hybride à l’hybride rechargeable en passant par le moteur électrique, la batterie lithium-ion polymère ou la pile à hydrogène, Hyundai Motors dispose d’une gamme de véhicules électrifiés parmi la plus innovante au monde. Outre la Ioniq, Hyundai Maroc a récemment capitalisé sur la très inédite Sonata Hybride. L’importateur local de la marque n’entend d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’il introduira prochainement :

la nouvelle «Hyundai Sonata Hybride Ultimate S» à toit solaire. D’ailleurs, l’année 2021 s’annonce prometteuse pour Hyundai Maroc qui dévoilera d’autres nouveautés censées venir garnir ses showrooms.