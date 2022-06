Nouveaux projets d’irrigation et de sécurisation de l’eau potable dans les provinces de Berkane et Nador

Le ministre, accompagné notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du gouverneur de la province de Nador, Ali Khalil, du président de la Chambre d’agriculture de la région de l’Oriental, Mimoun Oussar, de professionnels, d’élus locaux et de responsables du ministère, a visité et lancé des projets dans le cadre de la déclinaison de la stratégie Génération Green. La visite de terrain a porté aussi sur le lancement de projets faisant partie des actions urgentes et structurantes au niveau du bassin hydraulique de la Moulouya pour faire face à la pénurie d’eau, suite la sévère sécheresse que connaît cette région cette année. Cela concerne notamment la sécurisation de l’alimentation en eau potable des provinces de Berkane, Nador et Driouch.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a effectué lundi une visite de terrain dans les provinces de Berkane et de Nador, marquée par le lancement de projets d’irrigation et de sécurisation de l’eau potable.

Au niveau de la commune de Bouareg (province de Nador), M. Sadiki et la délégation l’accompagnant ont visité une unité spécialisée dans la production, le conditionnement et l’exportation des plantes aromatiques et médicinales et de maraîchage. D’un investissement de 98 millions de dirhams (MDH), l’unité est installée sur une ferme de 162 hectares dont 146 ha de plantes aromatiques et médicinales et 16 ha de légumes. La capacité de production de l’unité est de 4.000 tonnes/an et elle crée 1.000 à 1.200 journées de travail par jour.

Dans la commune d’Ouled Stout (province de Nador), le ministre a donné le coup d’envoi au projet de modernisation des secteurs d’irrigation de la plaine du Garet. D’un investissement total de 1,1 milliard de dirhams (MMDH), ce projet vise à convertir 13.300 ha du système d’irrigation par aspersion au système d’irrigation en goutte à goutte au profit de 3.325 agriculteurs des communes de Tiztoutine et Bni Oukil Oulad M’Hand. Le projet devrait avoir des effets très positifs en termes d’économie d’eau d’irrigation, d’amélioration de la qualité du service de l’eau, d’augmentation de la valorisation de l’eau d’irrigation et de la productivité, ainsi que l’amélioration des revenus des agriculteurs et la création d’emplois.

Dans ce cadre, M. Sadiki a lancé les travaux de la première composante qui comprend la construction de deux bassins de décantation, de régulation et de stockage. D’un investissement de 125 MDH, ces bassins devraient sécuriser et renforcer l’approvisionnement en eau pour l’irrigation de la plaine du Garet, enlever les sédiments de l’eau et offrir des conditions propices au pompage et à la régulation du débit pour permettre une irrigation au goutte-à-goutte à la demande.

