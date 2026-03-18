Nouvelle BMW i3 : plus ambitieuse que jamais

BMW a levé le voile ce mercredi 18 mars à Munich, sur la nouvelle BMW i3, deuxième modèle de la future gamme «Neue Klasse». Une révélation qui a été menée par Oliver Zipse, Président du directoire de BMW AG, aux côtés d’Adrian van Hooydonk, directeur du design du groupe de la firme à l’hélice. Il faut dire que cette berline 100 % électrique marque une étape stratégique pour le constructeur bavarois, qui entend redéfinir les standards de la mobilité premium.

Depuis plus d’un demi‑siècle, la BMW Série 3 constitue le pilier de la marque, symbole du plaisir de conduire, d’un design affirmé et d’une innovation constante. Précisément, la nouvelle i3 s’inscrit pleinement dans cette tradition tout en y apportant une dimension technologique inédite. Entièrement électrique, elle prolonge l’esprit emblématique de la Série 3 en y ajoutant des fonctionnalités bien spécifiques.

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Esthétiquement, elle reprend le langage stylistique de la «Neue Klasse», inauguré par l’iX3, tout en demeurant immédiatement identifiable comme une Série 3, avec son long empattement, ses portes à faux courts et sa ligne de toit fuyante. À l’avant, la calandre et les projecteurs forment un ensemble cohérent, tandis que la signature lumineuse horizontale, dont les modules de feux diurnes intègrent les clignotants, réinterprète le célèbre faciès BMW à quatre yeux. Sans compter qu’en option, l’éclairage «Iconic Glow» ajoute un contour lumineux et des effets dynamiques qui ne passent vraiment pas inaperçus. À l’arrière, les feux finement dessinés qui s’étirent sur le capot de la malle offrent un rendu particulièrement soigné. Ajoutez-y les passages de roue élargis qui accentuent la posture sportive de cette berline. Au final, l’ensemble témoigne d’un très beau travail stylistique.

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À première vue, l’habitacle séduit par son espace généreux et une ergonomie résolument tournée vers le conducteur. L’ensemble marie avec finesse les formes, la lumière et les interfaces numériques. Sur ce point, le «BMW Panoramic iDrive» change la donne : grâce au «BMW Panoramic Vision» et à l’affichage tête haute 3D optionnel, les informations essentielles sont projetées directement dans le champ de vision du conducteur, rendant inutile tout combiné d’instruments derrière le volant. Puisque l’on évoque ce dernier, il adopte un nouveau design avec commandes intégrées pour une utilisation plus intuitive. Bien évidemment, chaque conducteur retrouve automatiquement ses réglages grâce au «BMW ID» et à la «Digital Key Plus», qui mémorisent aussi bien les préférences que les positions de siège, les favoris multimédia ou les destinations récentes. L’assistant vocal intelligent, désormais renforcé par l’IA Alexa+, permet quant à lui de gérer la navigation, le confort ou le divertissement simplement à la voix, sans le moindre effort.

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Côté recharge, la nouvelle i3 franchit un véritable cap technologique grâce à la sixième génération de la technologie «eDrive». Grâce à son architecture 800 volts et à une puissance de charge pouvant atteindre 400 kW, la version i3 50 xDrive peut récupérer jusqu’à 400 km d’autonomie en seulement 10 minutes sur une borne rapide. Sans compter qu’une unité de contrôle intégrée permet également d’utiliser les stations 400 volts plus courantes, tandis que la recharge AC peut grimper à 22 kW en option. Résultat : une autonomie pouvant atteindre 900 km WLTP, soit 30 % de mieux que la génération précédente.

Comme souvent chez BMW, le comportement routier reste au cœur des priorités. Les futurs essais presse le confirmeront par la suite, mais tout laisse déjà penser que l’i3 saura conjuguer un confort de belle facture à un dynamisme parfaitement maîtrisé. Pour y parvenir, la marque à l’hélice a minutieusement travaillé le châssis : la plateforme dédiée à l’électrique abaisse naturellement le centre de gravité grâce à une batterie plate, tandis que les amortisseurs à butée hydraulique et le nouvel essieu arrière à cinq bras garantissent précision et stabilité. Aussi, les amateurs d’une conduite plus sportive pourront opter pour la suspension adaptative M, proposée en option, qui renforcera l’agilité sans sacrifier le confort.

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Faut-il préciser que la i3 inaugure le concept «Symbiotic Drive», pensé pour une interaction plus fluide entre le conducteur et les aides à la conduite de niveau 2. L’objectif n’est pas l’automatisation maximale, mais une assistance intuitive qui reste sous contrôle, souligne le constructeur. Du coup, le conducteur peut accélérer, freiner ou corriger la trajectoire sans désactiver les systèmes, tandis que le «Panoramic iDrive» affiche clairement les actions en cours. Même les fonctions de sécurité active, comme l’alerte de franchissement de ligne, tiennent compte de l’intention du conducteur grâce à l’analyse du regard et des mouvements du volant.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle BMW i3 sera assemblée dans l’usine historique de BMW à Munich Milbertshofen, en pleine modernisation depuis quatre ans. La production débutera en août 2026, pour des livraisons attendues à l’automne. À noter qu’à partir de 2027, le site se consacrera exclusivement aux modèles 100 % électriques de la «Neue Klasse».