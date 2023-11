Nouvelle BMW Série 5. Désormais commercialisée au Maroc

Du nouveau dans les showrooms de Smeia, l’importateur, entre autres, de BMW MINI, qui commercialise depuis peu la nouvelle Série 5, connue également sous le nom de code G60. Une luxueuse berline qui, comme il faut s’y attendre, a fait le plein en matière de technologies, d’équipements de confort et de sécurité et qui promet à son conducteur et à ses passagers un réel plaisir de conduite.

À bord, elle reçoit une grande dalle numérique recourbée typique des dernières productions de la firme à l’hélice, composée d’une instrumentation de 12,3 pouces et d’un système multimédia de 14,9 pouces. À noter que le poste de conduite comporte moins de boutons et de commandes, et ce, grâce à la numérisation systématique des fonctions. Par rapport à sa devancière, la nouvelle Série 5 s’allonge de 10 cm, soit 5,06 m de long et un gabarit digne des précédentes Série 7. Des proportions qui laissent augurer d’une habitabilité généreuse.

Côté motorisations, on retrouve un 2,0 litres diesel délivrant 197 chevaux sous le capot de la 520d et associé à un petit bloc électrique de 48 volts qui délivre 11 chevaux. Soit une puissance cumulée de 197 chevaux . Cette version est disponible en trois finitions. Comptez 577 000 DH pour repartir au volant de la finition d’entrée de gamme baptisée «Signature». 656.000 DH, c’est ce qu’il faudra débourser pour disposer de la finition «pack M» et 753 000 DH pour la «M Edition», la version la plus huppée de la gamme. Possibilité est donnée également d’opter pour le 2,0 litres essence de la 520i qui délivre 190 chevaux, associé à un petit bloc électrique de 48 volts. Soit une puissance cumulée de 201 chevaux. Les finitions et tarifs de la 520i sont identiques à ceux de la 520d. Selon le staff de Smeia, la famille Série 5 devrait accueillir de nouvelles motorisations d’ici mars 2024.