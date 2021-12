Nouvelle Dacia Logan. Plus moderne et très affûtée

Après la famille Sandero, Dacia Maroc vient tout juste d’amorcer la commercialisation de la nouvelle Logan. Si la réputation de cette citadine grand format n’est plus à faire dans le Royaume, cette nouvelle génération, la troisième du nom, devrait allègrement renforcer, sinon accroître la notoriété de la Logan qui, pour le coup, a fait totalement peau neuve. Aussi, elle ne devrait pas laisser insensibles les amateurs en quête d’un engin au rapport prix-équipement imbattable.

Fabriquée à Casablanca dans l’usine de la Somaca, la nouvelle Logan place la barre haut comparativement à sa devancière, ne serait-ce que par son design totalement réinventé, ses prestations améliorées, sa liste d’équipement revue et plus étoffée, tout cela sans renier ses fondamentaux de simplicité et de fiabilité. Dans le détail, sa silhouette a été redessinée, se voulant plus fluide et dynamique et légèrement allongée. La ligne de toit fuyante, l’antenne radio placée à l’arrière et de nouvelles proportions pour les surfaces vitrées latérales contribuent à dynamiser la ligne générale.

Il va sans dire, que l’accueil à bord a été particulièrement soigné. De quoi accueillir très confortablement cinq passagers. L‘habitabilité est digne du segment supérieur avec notamment, le plus grand espace de la catégorie pour les jambes des passagers arrière. Ce dernier est en progression de 42 mm. Côté rangement, la capacité peut atteindre 21 litres (+2.5L) avec de l’espace sous l’accoudoir central (1.2L), dans les portes avant et arrière et au dos des sièges avant.

Autre atout et non des moindres, le coffre, qui progresse de 18 litres, affiche un volume de 528 litres, l’un des meilleurs de la catégorie. Mieux ; afin de faciliter son accès, le seuil de chargement a été abaissé de 19 millimètres. Et ce n’est pas tout, puisque la nouvelle Logan se voit équipée en série de la fermeture centralisée, du déverrouillage et de l’ouverture de la malle du coffre à distance via un bouton sur la clé ou la carte main-libres.

La sellerie plus qualitative, le dessin et la forme des nouveaux sièges avant offrent plus de confort et de maintien avec notamment, des appui-têtes réglables en hauteur. Au rayon des équipements de confort, deux systèmes multimédia sont disponibles : media control et media display. La sécurité n’a pas été oubliée puisque cette berline, qui hérite de la plateforme modulaire CMF et d’une nouvelle architecture électronique, reçoit des aides à la conduite (ADAS) et des équipements de sécurité de dernière génération.

Deux motorisations viennent animer dans le Royaume la nouvelle Logan, au rang desquelles un bloc essence TCe de 100 chevaux, couplé au choix à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports ou à une boite automatique CVT. Côté diesel, il faut compter sur le 1,5 l dCi de 95 chevaux, disponible avec une boite de vitesses manuelle à 5 rapports. Faut-il préciser que ce dernier, qui grappille 10 précieux chevaux comparés à son prédécesseur, se distingue par ses performances en hausse grâce à son couple optimisé et sa consommation du carburant plus efficiente, qui baisse de 0,4 l/100km.

La nouvelle Logan qui bénéficie de tarifs de lancement très compétitifs, débutant en essence à 110 900 DH (finition Essentiel). Comptez 124 900 DH pour la version essence animée par la boîte CVT (135 900 DH pour la finition Confort). La variante diesel débute à 127 900 DH (Essentiel), la version la plus huppée en diesel culminant à 138 900 DH (Confort).