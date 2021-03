Nouvelle étape de développement du catalan Gas Servei au Maroc

L’espagnol Gas Servei plante son étendard au Maroc. En effet, ce spécialiste des gaz réfrigérants pour la climatisation et la réfrigération vient de créer une filiale basée à Casablanca afin de commercialiser directement sur le territoire marocain l’ensemble de sa gamme qui totalise plus de 35 produits, allant des lubrifiants pour compresseurs frigorifiques aux produits réfrigérants à usage industriel ou encore les gaz utilisés en climatisation automobile.

Le groupe catalan dont la création remonte à 1983 poursuit ainsi son plan d’expansion internationale en étendant sa présence directe à une vingtaine de pays dont les principales bases logistiques et de production se trouvent au Mexique, à Barcelone, à Saragosse et Madrid. Grâce à un tel maillage, conjugué à sa force de frappe de distribution en Espagne, au Portugal et en France, Gas Servei est aujourd’hui l’une des entreprises de référence dans le sud de l’Europe pour le secteur de l’air conditionné et de la réfrigération.

Gas Servei Maroc, qui vient de se lancer avec un capital de démarrage de 1,5 million de DH, envisage d’atteindre rapidement une taille critique en apportant à une clientèle locale des solutions efficaces et rapides (sans devoir passer par les tracas des importations). D’où l’ambition de créer une plateforme logistique solide dès le deuxième semestre de l’année en cours pour disposer d’un stock important et d’une capacité de livrer les clients marocains dans les meilleurs délais.

Gas Servei aura à en découdre dans son plan de développement au Maroc avec Air Liquide et Maghreb Oxygène, qui sont par contre moins spécialisés en couvrant plusieurs autres secteurs et usages des gaz industriels.