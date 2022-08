Nouvelle feuille de route du tourisme. Les travaux sont lancés

Les travaux de la nouvelle feuille de route du tourisme ont été lancés, ce mardi 30 août à Rabat, par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, en collaboration avec les acteurs majeurs du secteur et les professionnels.



Dans le cadre de l’esprit de collaboration qui anime les relations entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ses organismes sous tutelle et les professionnels du secteur, la ministre du Tourisme a tenu une réunion avec la Confédération nationale du tourisme (CNT) et ses principales associations et fédérations membres, ce mardi, en présence du directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adil El Fakir et le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad.

L’objet de cette réunion, a poursuivi le communiqué, est de lancer les travaux de la nouvelle feuille de route du secteur du Tourisme, avec le concours de l’ensemble des acteurs majeurs du secteur et les professionnels. En introduction de cette session, Ammor, citée dans le communiqué, a rappelé la conjoncture et les perspectives positives du tourisme, les réalisations de la saison d’été confirmant la reprise soutenue du secteur et un retour aux niveaux de 2019.