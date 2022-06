Nouvelle ouverture au Maroc du turc EspressoLab

Ce concept novateur au Maroc où EspressoLab a été pionnier depuis le lancement de ceux de Taddart (à Casablanca) et Mnassra (sur l’autoroute Kénitra-Larache), permet au franchisé marocain de cette marque de se démarquer en touchant une clientèle pressée et qui n’a pas le temps de s’attabler au point de vente ni de se garer pour aller chercher son café ou boisson.

Le turc EspressoLab fait encore parler de lui au Maroc. En effet, cette chaîne de café dernière génération « Third wave coffee shop » et spécialisée dans la torréfaction et la vente au détail du café haut de gamme, vient d’inaugurer un nouveau Café Drive à la nouvelle station totalement rénovée d’Afriquia-Oasis sise sur le grand boulevard d’El Jadida.

Avec cette ouverture (Café Drive + Comptoir au sein de l’espace de restauration de la station), EspressoLab atteint déjà une taille de sept points de vente (dont 6 à Casablanca) et prend les devants face aux concurrents comme le japonais % Arabica ou le britannique Costa Coffee. Seul l’américain Starbucks fait mieux avec une vingtaine de points de ventes au Maroc mais une implantation qui date de 2011, alors qu’EspressoLab n’y a ouvert son premier point de vente qu’en janvier 2021. C’est dire la vitesse de déploiement dans notre pays de cette marque qui offre à ses clients une variété de cafés de spécialité 100% Arabica ou encore différentes boissons chaudes et froides ainsi que des sandwichs et bakery « 100% Home Made ». Une vitesse qui s’explique par son adossement à un groupe comme Akwa (dont le réseau Afriquia, qui est en phase de scale-up, présente de fortes synergies avec l’enseigne turque), un marketing bien pensé et une communication digitale qui fait le buzz.

Outre la Turquie où elle compte une centaine de points de vente en plus d’une usine de torréfaction, Espressolab est présente également en Égypte, en Arabie Saoudite, en Allemagne et au Qatar notamment. La chaîne vise à s’implanter dans une vingtaine de pays à horizon deux à trois ans et à chaque fois.