Nouvelle Peugeot 308. Sa commercialisation est effective au Maroc

La nouvelle Peugeot 308 vient fraîchement d’amorcer sa carrière dans le Royaume. L’occasion pour Peugeot Maroc (Groupe Sopriam) de dévoiler face à la presse nationale ses ambitions commerciales futures avec ce modèle et de revenir plus en détail sur les principaux points forts qui le caractérisent.

Toujours est-il que le contexte économique ambiant qui pèse sur le portefeuille des ménages, devant faire face quotidiennement à la hausse globale des prix, y compris ceux des carburants, ou au manque de stocks (de véhicules) lié à la crise des semi-conducteurs, incite un peu moins à dégainer le chéquier.

Lire aussi | Marché des véhicules neufs. Une courbe toujours baissière à fin juin 2022

C’est d’ailleurs ce qu’a souligné Younes El Aouad, Directeur de la Marque Peugeot au Maroc : «nous avons constaté un essoufflement global des ventes et nous semblons bien nous diriger vers un deuxième semestre difficile». Cela dit, M. El Aouad nourrit de fortes ambitions pour ce modèle dans le Royaume. S’appuyant sur les potentialités de l’engin, mais aussi sur un stock de véhicules suffisant pour les mois à venir, le Directeur de la marque et son staff entendent bien placer très rapidement cette nouvelle 308 sur le podium du segment des compactes en termes de ventes.

Younes El Aouad, Directeur de la Marque Peugeot au Maroc.

Ce qui est sûr, c’est que cette nouvelle génération de 308 joue pleinement la carte de l’audace, ce qui ne devrait pas laisser insensible la clientèle. Il faut dire que cela devient une marque de fabrique chez Peugeot. Qu’il s’agisse du 3008, de la 208, voire du 2008, tous ces modèles ont été renouvelés avec une bonne dose d’innovation en matière de style, d’aménagement de l’habitacle, de conception technique et mécanique et de dotation en équipements de confort et de sécurité.

Lire aussi | Fondation Auto Hall. Fouad Laroui explique son livre «Plaidoyer pour les Arabes»

Comparativement à la précédente génération, le caractère de la nouvelle 308 s’affirme avec une nouvelle calandre imposante frappée du nouveau logo de la marque. Ajoutez-y des projecteurs acérés recevant la technologie Matrix LED à côté des feux de jour verticaux. La partie arrière n’est pas oubliée, jouant elle aussi la carte de l’agressivité et de l’originalité, avec des feux très fins full LED affichant trois griffes etreliés entre eux par un simple bandeau noir. Effet visuel garanti ! A noter que l’engin sera disponible avec 7 teintes : vert olivine, bleu vertigo, rouge élixir, blanc perle nacrée, blanc banquise, gris artense et noir perla nera.

Le côté spectaculaire du design extérieur se retrouve également à l’intérieur via les codes incontournables de Peugeot comme le petit volant, le «i-Cockpit» numérique dès l’entrée de gamme et un grand écran tactile sur la console centrale assortie de touches suspendues. Faut-il préciser que ce même i-Cockpit évolue et intègre le «i-Connect Advanced», un système d’info-divertissement, intuitif et connecté.

Lire aussi | Mustapha Baitas : « Pourquoi le gouvernement n’a pas subventionné le carburant comme en 2014 »

La grande nouveauté provient de l’écran multimédia de 10 pouces qui surplombe des touches numériques dénommées «i-Toogle». Entièrement paramétrable et personnalisable, ce combiné numérique possède plusieurs modes d’affichages (navigation, radio/média, aides à la conduite…) directement modifiables depuis le volant.

Le traitement des surfaces ne passe pas inaperçu à bord et l’agencement de la planche de bord et les matières respirent le premium. Côté habitabilité, la 308 annonce plus de volume aux places arrière grâce à un empattement supérieur (+55 mm), tout en revendiquant un coffre très acceptable de 412 litres.

Les aides à la conduite de dernière générationviennent compléter l’offre des technologies embarquées. Un pas supplémentaire vers la conduite semi-autonome est franchi selon constructeur avec le «pack Drive Assist 2.0»(depuis le niveau d’entrée de gamme Allure). Il est composé du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction «Stop & Go» (boite de vitesse automatique EAT8) et de l’aide au maintien de la position dans la voie. Il ajoute trois nouvelles fonctions disponibles sur les voies à chaussées séparées dont le changement de voie semi-automatique, la préconisation anticipée de la vitesse et l’adaptation de la vitesse en courbe.

Lire aussi | Assurance. Le secteur retrouve son niveau d’avant-crise

A noter que la nouvelle 308 embarque de série (selon niveau de finition), des nouveaux équipements, dignes des segments supérieurs : surveillance d’angle mort longue portée (75 mètres), alerte arrière de trafic (lors d’une marche arrière, alerte d’un danger à proximité), nouvelle caméra de recul haute définition à 180° avec buse de nettoyage intégrée, accès démarrage mains libres…

Sous le capot, seul le bloc diesel 1,5 litre BlueHDI de 130 chevaux vient animer la 308 dans le Royaume. Bien connu puisqu’il équipe de nombreux modèles du groupe Stellantis, ce bloc associé au choix à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou automatique à huit rapports se distingue par son dynamisme d’ensemble et sa consommation moyenne mesurée.

La grille tarifaire de la nouvelle Peugeot 308 débute à 249 900 DH pour la finition d’entrée de gamme Active et culmine à 339 900 DH pour la finition GT.