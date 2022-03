Nouvelle position de l’Espagne sur le Sahara marocain. Alger rappelle son ambassadeur à Madrid

La décision politique de l’Espagne d’évaluer la proposition marocaine d’autonomie de la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain, a pris l’Algérie de court. Alger a décidé le rappel avec «effet immédiat» de son ambassadeur à Madrid après des déclarations du chef du gouvernement espagnol qui constituent, selon Alger, un «brusque revirement» de position sur le Sahara occidental, d’après un communiqué cité par les médias officiels.

L’Espagne a opéré vendredi dernier un changement de position radical sur ce dossier sensible, en soutenant pour la première fois publiquement la position du Maroc d’un plan d’autonomie pour le Sahara occidental, alors qu’elle avait toujours prôné la neutralité entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. «Très étonnées par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental, les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l’ex-puissance administrante du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultations avec effet immédiat», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.