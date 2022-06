Obbad Eddaoudi aux commandes de Mobiblanc Finance

Basée au Maroc et en Tunisie, Mobiblanc est un acteur majeur de la transformation numérique sur la région de l’Afrique. Dotée d’une équipe d’experts, l’opérateur offre des prestations de référence en conseil et en intégration, principalement pour les marchés télécoms et financiers.

Mobiblanc Finance qui consolide le tracking record de Mobiblanc sur l’industrie banque-assurance, entend offrir à ses clients l’opportunité d’accélérer leurs chantiers numériques à travers son savoir-faire et un réseau de partenaires et éditeurs spécialisés dans les fintechs mobiles wallet, neobank, crowdfunding, crédit…

«Fort de son expérience et de sa connaissance de l’écosystème financier africain, Obbad Eddaoudi, apportera à Mobiblanc une vision stratégique permettant ainsi aux établissements financiers de rester à la pointe de l’innovation et de la technologie, favoriser la construction d’une finance digitale durable, et soutenir l’émergence des fintechs africaines à fort potentiel», s’est exprimé Mohamed Benboubker, co-fondateur de Mobiblanc.

Pour mémoire, Obbad Eddaoudi a commencé sa carrière professionnelle en 2007 à Paris en tant que consultant en banque et finance, pour rejoindre par la suite de prestigieux groupes marocains tels que OCP et AKWA dont il a eu la charge de mener des chantiers de transformation stratégiques. Depuis 2017, il a accompagné le lancement de plusieurs «digitales factories» comme celles de Carrefour Maroc (Label’Vie) où il était CTO. «Nos marchés ont besoin d’une vraie inclusion financière, cela n’est possible qu’à travers une parfaite fusion entre le monde de la tech et le monde de la finance», a affirmé le nouveau Directeur général de Mobiblanc Finance.