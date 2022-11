Objectifs atteints à l’issue de la 1ère édition du Pemar 

Le Programme d’entrepreneuriat des Marocains du monde (Pemar) est arrivé à son terme avec succès, le 11 novembre 2022, à la satisfaction des organisateurs. A la Cité de l’innovation Souss Massa, à Agadir, plus de 20 porteurs et porteuses de projet, dont 40% sont des femmes, se sont réunis quatre mois durant dans le cadre de ce programme qui a pour ambition de faire de l’entrepreneuriat un vecteur d’intégration et de développement sur le continent africain. Pour ce faire, durant les cent vingt jours, un accompagnement rapproché et individualisé a été offert aux participants. Objectif : concrétiser leurs projets dans des secteurs aussi variés que le commerce, l’automobile, l’agroalimentaire ou l’éco-construction.

Lire aussi | Le Maroc bientôt dans le club fermé des fabricants de drones de guerre

Ainsi, à travers des modules collectifs, des workshops, un accompagnement individuel et des visites de terrain, les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses ayant participé à ce programme ont pu s’outiller notamment pour acquérir les compétences nécessaires en vue d’améliorer leurs aptitudes de perception des opportunités et de résolution des défis, acquérir des compétences en marketing et en gestion ou encore développer des soft skills (confiance en soi, prise de parole auprès d’investisseurs et des clients, etc.).

Destiné aux jeunes Marocains du monde, représentant la diaspora subsaharienne et population locale dans la Région du Souss Massa Draa, et porté par l’association Arcid (African Research Center for Innovation & Development), le programme Pemar est mis en œuvre dans le cadre du projet « RECOSA-Perspectives via la Coopération Sud-Sud », financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (Anapec).

Le programme PEMAR s’appuie sur 4 axes majeurs :

– La connaissance de l’écosystème entrepreneurial.

– L’acquisition et le renforcement de la posture entrepreneuriale.

– L’émergence de l’esprit entrepreneurial et la création d’entreprises ou d’activités génératrices de revenus.

– La réussite de son entreprise ou de son activité génératrice de revenus.

Lire aussi | Automobile. La montée en puissance de Stellantis à Kénitra inquiète en France

A l’issue de cette première édition réussie, l’évènement de clôture a été l’occasion de présenter l’impact du programme, notamment en matière d’idées de projets convertis en structure formelle, mais aussi les entreprises qui ont pu se développer et décrocher de nouveaux clients. Cette cérémonie a été également une occasion de renforcer les synergies entre les bénéficiaires et acteurs locaux et nationaux de l’écosystème.