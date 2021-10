OCP Africa s’associe à l’USAID pour renforcer la sécurité alimentaire au Nigeria

L’investissement de 1,4 million de dollars est destiné à OCP Nigeria Fertilizers, une filiale spécialisée dans les engrais à base de phosphate.

Nairametrics, société d’information financière nigériane, a publié cette semaine des détails sur divers investissements dans des entreprises nigérianes et africaines par le biais de l’USAID. L’un de ces investissements a été réalisé en faveur d’OCP Nigeria Fertilizers, une filiale du groupe marocain OCP.

L’entreprise est spécialisée dans la production d’engrais à base de phosphate. L’investissement de 1,4 million de dollars dans l’entreprise a pour but d’installer des équipements modernes pour le mélange dans l’une de ses installations en construction à Kaduna, une ville du nord du Nigeria.

Selon l’entretien de Nairametrics avec Karl Littlejohn, chef de partie par intérim du West Africa Trade & Investment Hub (TradeHub), l’organisation financée par l’USAID a investi dans 38 partenariats cette année, dont 15 au Nigeria.

Selon le directeur national d’OCP Afrique, Caleb Usoh, TradeHub est devenu un partenaire intéressant pour l’industrie agricole du Nigeria. » Trade Hub a beaucoup d’expérience dans le travail avec les petits exploitants agricoles au Nigeria et en Afrique en général « , a déclaré Usoh à Nairmetrics.

OCP Africa, une filiale du groupe marocain OCP, s’est fortement développée au Nigeria. Sa principale spécialité s’articule autour de la production d’engrais, les essais et l’Education. La société s’est également impliquée dans différents domaines de la recherche agricole.

Par exemple, OCP a participé à la recherche sur le blé afin de stimuler la production des agriculteurs nigérians grâce à de nouveaux engrais et à d’autres moyens. Les experts estiment que ces efforts peuvent aboutir à une augmentation du rendement de plus de 450 000 tonnes métriques et à une augmentation du revenu des agriculteurs pour chaque hectare à partir de l’année prochaine.

Grâce à cet investissement et une série d’autres sur le sol nigérien (à l’image du Gazoduc Nigeria-Maroc), les investisseurs du monde entier chercheront à développer de nouveaux marchés dans une région où les économies africaines ne cessent de croître.